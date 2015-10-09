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Наваждение
Отзывы о фильме «Наваждение»
Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
Наваждение
2015 / США
Трейлер
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Правдоруб
9 октября 2015, 16:21
Критика фильма саентологами, перемежаемая рекламой своей секты в предыдущем комментарии - лучший аргумент, чтобы посмотреть его своими глазами. Теперь точно посмотрю! ✊
9 октября 2015, 16:21
0
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ОМ
9 октября 2015, 16:33
Абсолютно не соответствует истине. Но так снимаются все фильмы: берется какой-либо предмет, например Саентология и накладываются те кадры, которые было бы интересно смотреть населению. А что любят смотреть давно известно: тайны, скандалы, интриги, расследования и т.п..
Ни кого не волнует, что происходит на самом деле. Самое главное провести время с каким-то ощущением, которое несёт фильм. Люди же за это деньги платят, чтобы им дерьма всякого в уши влили. Человек, которые создает такие фильмы заинтересован в первую очередь набивание своего кармана, уж точно не открыть глаза на что то населению или чем-то помощь ему.Он просто делает свой бизнес. И всё. Это не интересно и так же ущемляет права саентологов по всему миру в 170 странах.
Да, действительно, если кому то интересно, что на самом деле представляет из себя Саентология - можно зайти на постоянно работающую выставку по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.9. С 9-30 до 21-30 7 дней в неделю.
9 октября 2015, 16:33
0
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kremlzakon
13 июня 2016, 18:03
Фильм полный отстой. На мой взгляд актеры данного фильма очень переигрывают.
У меня даже возникло ощущение, что актеры не изучали данную тему кроме как по сценарию и стало интересно сколько им заплатили за их "роль"
В фильме идет критика саентологии, Тома Круза, Траволты и пр.
С данной критикой не согласен,
Во первых потому что, чтобы что-то о ком-то или о чем-то узнать, необходимо узнавать у первоисточника, а не через 3-ю сторону, у которой обычно есть свои интересы.
Во вторых, знаю несколько положительных факторов в сторону Саентологии,
например:
1) Книга Дианетика в 1950 году стала бестселлером New York Times и держалась пол года под номером 1
2) автор Рон Хаббард, неоднократно занесен в книгу рекордов Гиннесса (http://www.guinnessworldrecords.com/search?term=ron+habbard)
3) Есть даже улица в США, которую назвали в честь автора Саентологии
(L Ron Hubbard Way, Los Angeles, CA, United States)
и пр.
Мне кажется что в наше время улицу в честь кого-то просто так не назовут)
Выводы делайте сами, но просьба делать их за счет своего мнения, а не чужого
13 июня 2016, 18:03
0
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Ни кого не волнует, что происходит на самом деле. Самое главное провести время с каким-то ощущением, которое несёт фильм. Люди же за это деньги платят, чтобы им дерьма всякого в уши влили. Человек, которые создает такие фильмы заинтересован в первую очередь набивание своего кармана, уж точно не открыть глаза на что то населению или чем-то помощь ему.Он просто делает свой бизнес. И всё. Это не интересно и так же ущемляет права саентологов по всему миру в 170 странах.
Да, действительно, если кому то интересно, что на самом деле представляет из себя Саентология - можно зайти на постоянно работающую выставку по адресу: г. Москва, ул. Таганская, д.9. С 9-30 до 21-30 7 дней в неделю.
У меня даже возникло ощущение, что актеры не изучали данную тему кроме как по сценарию и стало интересно сколько им заплатили за их "роль"
В фильме идет критика саентологии, Тома Круза, Траволты и пр.
С данной критикой не согласен,
Во первых потому что, чтобы что-то о ком-то или о чем-то узнать, необходимо узнавать у первоисточника, а не через 3-ю сторону, у которой обычно есть свои интересы.
Во вторых, знаю несколько положительных факторов в сторону Саентологии,
например:
1) Книга Дианетика в 1950 году стала бестселлером New York Times и держалась пол года под номером 1
2) автор Рон Хаббард, неоднократно занесен в книгу рекордов Гиннесса (http://www.guinnessworldrecords.com/search?term=ron+habbard)
3) Есть даже улица в США, которую назвали в честь автора Саентологии
(L Ron Hubbard Way, Los Angeles, CA, United States)
и пр.
Мне кажется что в наше время улицу в честь кого-то просто так не назовут)
Выводы делайте сами, но просьба делать их за счет своего мнения, а не чужого
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