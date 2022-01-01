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Как закалялась сталь Кино является мощнейшим инструментом воздействия на человеческое сознание, чем активно пользовались и продолжают пользоваться деятели российской экранной индустрии. Мощный заряд из побед и поражений, выпущенный в массы автором Артёмом Аксененко, служит благой цели – привлечь как можно больше людей к занятиям профессиональным спортом. Картина состоит из трёх новелл, рассказывающих истории Олимпийских чемпионов, и призвана вдохновить зрителей на следование за мечтой.…