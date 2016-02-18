«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: Рецензия Киноафиши

Как закалялась сталь

Кино является мощнейшим инструментом воздействия на человеческое сознание, чем активно пользовались и продолжают пользоваться деятели российской экранной индустрии. Мощный заряд из побед и поражений, выпущенный в массы автором Артёмом Аксененко, служит благой цели – привлечь как можно больше людей к занятиям профессиональным спортом. Картина состоит из трёх новелл, рассказывающих истории Олимпийских чемпионов, и призвана вдохновить зрителей на следование за мечтой. Возможно, в ленте и найдутся погрешности, но, несмотря на них, режиссёр всё же реабилитировал себя за предыдущие провалы. Именно тема превосходства на любом поприще является неоспоримым коньком отечественных кинематографистов. На этот раз вашему вниманию будет представлен сказ о тех, кем наша большая страна не перестаёт гордиться. Любите и жалуйте гимнастку Светлану Хоркину, пловца Александра Попова и борца Александра Карелина.

Каждая без исключения история представляет интерес, и в первую очередь Светланы Хоркиной. Она олицетворяет собой в этом триединстве упорство и настойчивость. Девочке часто доводилось слышать о высоком росте, который не подходит для гимнастки, однако она сумела превратить это в своё достоинство. Кристина Асмус сыграла, пожалуй, лучшую роль в своей карьере. Такую искреннюю радость победы на лице можно увидеть только в настоящей жизни, но она сумела воплотить её и на экране. История Карелина развивается благодаря вписанному в сюжет журналисту, что, скорее всего, было сделано для подчёркивания того воздействия, которое могут оказывать настоящие герои на простых людей. Писатель из Латвии Янус, откровенно говоря, неудачник во всём, который, ко всему прочему, полон предубеждений. Но российский борец производит на него настолько сильное впечатление, что тот берёт жизнь под контроль и пытается всё исправить. А вот сюжетная линия Попова выглядит наименее яркой по сравнению с другими. В ней акцент поставлен на любовь, которая не только исцеляет героя после ножевого ранения, но и, к сожалению, затмевает собой всё остальное.

Наибольший вес картине придаёт тот факт, что в ней показаны реальные личности, которые на самом деле прошли всё то, через что проходят их экранные герои. Очень к месту здесь приходятся вставки записей с трансляции Олимпиады и других чемпионатов, подчёркивающие сходство спортсменов и актёров. Операторская работа превосходит все ожидания, что поднимает фильм на более высокий уровень. Продюсеры не скупятся на подобные картины, ведь ясно, что зрители повалят в кинотеатры толпами, поэтому бюджет оправдывает сам себя. Бурный шквал эмоций она, возможно, и не вызовет, но, несмотря на это, выглядит трогательно, красиво и вдохновляюще. А на фоне прочего массового российского кино так и вовсе смотрится бесподобно.

Трошина Олеся