Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
– Три легендарных спортсмена: Александр Попов — лучший пловец десятилетия, четырехкратный олимпийский чемпион, Светлана Хоркина — обладательница неофициального титула «Королева брусьев», двукратная Олимпийская чемпионка, Александр Карелин — выдающийся российский борец из Новосибирска, трехкратный Олимпийский чемпион. Три целеустремленных, сильных, волевых, несгибаемых спортсмена, покорившие спортивный Олимп. У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. То, что осталось за кадром спортивной хроники. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут, как они пришли к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. И дали возможность всей стране сказать «Мы победили!».
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