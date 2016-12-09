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Если вы в клубе с красивой девушкой, у вас много денег и вам некуда спешить – возможно, это сон, а вашим сознанием овладел демон. Эти сущности – кочевники зла, перетекающие из одного тела в другое, питаются вашими жизненными соками, а взамен – дарят то, о чем вы трепетно мечтали. Среди серых переулков мегаполиса, подсвеченного неоновыми огнями рекламных вывесок, такая сущность вселяется в 11-летнего мальчика. Пока в своих грезах он катается на каруселях счастья и…