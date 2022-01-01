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Зальцбург-100: Дон Карлос
Зальцбург-100: Дон Карлос, 2013: актеры и роли
Salzburg-100: Don Carlo
Зальцбург-100: Дон Карлос
2013 / Австрия
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Зальцбург-100: Дон Карлос, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Петер Штайн
Peter Stein
В ролях
Матти Салминен
Matti Salminen
Йонас Кауфман
Jonas Kaufmann
Аня Хартерос
Anja Harteros
Томас Хэмпсон
Thomas Hampson
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