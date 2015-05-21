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Эми - трейлер
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Эми. Трейлер

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Дата публикации: 21 мая 2015
Эми – Уникальный талант Эми Уайнхаус сделал ей мировую славу среди современников. Будучи профессиональной джазовой певицей, Эми черпала вдохновение для своих песен и интерпретаций в своей собственной жизни. В ее песнях, одних из самых ярких музыкальных творений нашей эпохи, звучат пронзительная искренность в сочетании с истинным талантом. Однако мировой успех, постоянное внимание СМИ, сложная личная история и нестабильный образ жизни превратили судьбу Эми в карточный домик, который не мог не рассыпаться… Публика вознесла певицу на вершину славы, и не учла, сколь хрупкой оказался ее идол. Талант, который был силой Эми, в конце концов привел ее к гибели…
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7.9 Эми
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