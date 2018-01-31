Наша рецензия

Владимир Богданов (Константин Хабенский) не только успешный телеведущий, но и писатель, за которым закрепилась приставка «голос поколения». Правда, многие уже не столь доброжелательно относятся к новым книгам, вышедшим из-под его пера. Какие-то читатели, конечно, еще пищат от восторга и пытаются найти смысл едва ли не в каждом слове очередного романа своего кумира. Но есть и те, кто способен выдать пару не самых вежливых фраз, исписавшемуся писателю. Кстати, среди них и издатель…