Владимир Богданов (Константин Хабенский) не только успешный телеведущий, но и писатель, за которым закрепилась приставка «голос поколения». Правда, многие уже не столь доброжелательно относятся к новым книгам, вышедшим из-под его пера. Какие-то читатели, конечно, еще пищат от восторга и пытаются найти смысл едва ли не в каждом слове очередного романа своего кумира. Но есть и те, кто способен выдать пару не самых вежливых фраз, исписавшемуся писателю. Кстати, среди них и издатель…
Сходили сегодня на «Селфи». В принципе – понравилось. Как и прежние фильмы, снятые по произведениям Сергея Минаева. Конечно же фильм спорный.
Во-первых, идея с двумя началами, уживающимися в человеке, стара как мир. Добро и зло, рай и ад. .. Читайте Данте. Читайте Гёте. Всё от туда , от доктора Фауста.
Пьянки, наркота и грязный секс, пронизавшие нашу полуинтеллигенцию, тоже не новость. Смотрите, да не к ночи будет помянут, ежедневные опусы Малахова на ТВ.
Так что мораль фильма ясна с первых минут: можно ли во имя успеха, славы, денег пренебречь семьей, друзьями, честью, любовью. .. И к чему в конечном итоге все это приводит.
Герой Хабенского Богданов мелок по сравнению с прежними героями Минаева. Да и маэстро Хабенскому мелко в сути роли его героя.
Хотя конечно последний кадр фильма, где даны глаза Хабенского, дает истинную загадку фильма: кто же победил в схватке – герой или его двойник. Однозначного ответа нет. Каждый зритель должен решить это для себя сам. А как бы поступил, что выбрал бы ты? И это замечательный актерский мастер-класс от Хабенского. Константин стал уже большим мастером!
Во- вторых, конечно читается и банальное нравоучение от авторов фильма о зависимости сегодняшнего поколения от гаджетов, о жизни во имя лайков, пусть и на смертное селфи… Как много на эту тему уже сказано, снято, но замены этой интернетзависимой жизни пока не предложено. Ну не ехать же всем со всей страны в некий кластер в Сочи?
Северия Янушаускайте сыграла на своем обычном хорошем уровне. Хотя в сериале «Дипломаты» её работа на голову выше. Там всё же ещё что то было помимо ярого совокупления с героем Хабенского.
С Бондарчуком я уже запутался. Толи герои похожи, толи краски актерские смешались в один не выразительный тон во всех последних ролях… Резюме. Стоит посмотреть, хотя бы, чтобы решить загадку: а в каком образе предстал перед зрителями Константин Хабенский в конце фильма?. Детей брать не надо. Вам будет неловко от откровений сексуального характера авторов картины.
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Годнота! )
И Хабенский ("Бог"), и даже Бондарчук, и Михалкова очень понравилась.
машина летящая с моста напомнила что-то космическое типа салюта7.
пейзажи классно сняли, почти импрессионисты, дефицит цвета умышленный:)
о да, сцена секса присутствует - значит 18+, зато честно показали честную шлюху и завистливую "серую мышь".
кино на любителя. Мне понравилось.
Особенно понравилось, что это кино сняли у нас. современное.
для меня, кинозрителя, а не мувигоера.
Мне понравился! Финал неожиданный - заставляет задуматься.
Смотреть.
Можно подумать, что мужчины сразу всё бросят, одумаются и побегут исполнять:))
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