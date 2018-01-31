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Селфи Селфи
Киноафиша Фильмы Селфи Отзывы о фильме «Селфи»
Селфи 2018 / Россия
6.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Селфи»

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Наша рецензия

Владимир Богданов (Константин Хабенский) не только успешный телеведущий, но и писатель, за которым закрепилась приставка «голос поколения». Правда, многие уже не столь доброжелательно относятся к новым книгам, вышедшим из-под его пера. Какие-то читатели, конечно, еще пищат от восторга и пытаются найти смысл едва ли не в каждом слове очередного романа своего кумира. Но есть и те, кто способен выдать пару не самых вежливых фраз, исписавшемуся писателю. Кстати, среди них и издатель…

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Юлия Смирнова 31 января 2018, 22:52
Оценка
Фильм со смыслом, очень понравился...заставляет задуматься...
31 января 2018, 22:52 Ответить
um007 1 февраля 2018, 19:32
Оценка
Сделай свое селфи на фоне афиши.
Сходили сегодня на «Селфи». В принципе – понравилось. Как и прежние фильмы, снятые по произведениям Сергея Минаева. Конечно же фильм спорный.
Во-первых, идея с двумя началами, уживающимися в человеке, стара как мир. Добро и зло, рай и ад. .. Читайте Данте. Читайте Гёте. Всё от туда , от доктора Фауста.
Пьянки, наркота и грязный секс, пронизавшие нашу полуинтеллигенцию, тоже не новость. Смотрите, да не к ночи будет помянут, ежедневные опусы Малахова на ТВ.
Так что мораль фильма ясна с первых минут: можно ли во имя успеха, славы, денег пренебречь семьей, друзьями, честью, любовью. .. И к чему в конечном итоге все это приводит.
Герой Хабенского Богданов мелок по сравнению с прежними героями Минаева. Да и маэстро Хабенскому мелко в сути роли его героя.
Хотя конечно последний кадр фильма, где даны глаза Хабенского, дает истинную загадку фильма: кто же победил в схватке – герой или его двойник. Однозначного ответа нет. Каждый зритель должен решить это для себя сам. А как бы поступил, что выбрал бы ты? И это замечательный актерский мастер-класс от Хабенского. Константин стал уже большим мастером!
Во- вторых, конечно читается и банальное нравоучение от авторов фильма о зависимости сегодняшнего поколения от гаджетов, о жизни во имя лайков, пусть и на смертное селфи… Как много на эту тему уже сказано, снято, но замены этой интернетзависимой жизни пока не предложено. Ну не ехать же всем со всей страны в некий кластер в Сочи?
Северия Янушаускайте сыграла на своем обычном хорошем уровне. Хотя в сериале «Дипломаты» её работа на голову выше. Там всё же ещё что то было помимо ярого совокупления с героем Хабенского.
С Бондарчуком я уже запутался. Толи герои похожи, толи краски актерские смешались в один не выразительный тон во всех последних ролях… Резюме. Стоит посмотреть, хотя бы, чтобы решить загадку: а в каком образе предстал перед зрителями Константин Хабенский в конце фильма?. Детей брать не надо. Вам будет неловко от откровений сексуального характера авторов картины.
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1 февраля 2018, 19:32 Ответить
ira12031987 2 февраля 2018, 17:19
Оценка
.. в фильме есть смысл: о тех самых истинных и суррогатных ценностях человека. О том, как легко одно подменить другим и , например , потерять всё очень быстро , хотя , возможно казаться будет, что ты до сих пор в выйгрыше. Но у картины есть один минус , на мой взгляд. Всё кино снято в мрачных -тёмных цветах. По мне такое тяжело смотреть. Ну, и накала , пика , кульминации , остроты , взвинченности сюжета я не прочувствовала. Скорее это кино стимулирует к спокойному размышлению о собственной жизни. Я не жалею , что мы видели этот фильм)
2 февраля 2018, 17:19 Ответить
Aleksandr Nord 3 февраля 2018, 01:16
Оценка
Последние годы наша киноиндустрия научилась выпускать качественный контент. Смотреть интересно: кино снято в мрачных тонах, не лишено психологизма, мистики. Присутствуют и секс и чернушка, поэтому 18+ ! Сюжет достаточно ровный и построен очень интересно: на грани реальности и иллюзии, здравомыслия и шизофрении. Актёры (Хабенский, Бондарчук) что называется "вытягивают". Итог - 8 баллов!

Годнота! )
3 февраля 2018, 01:16 Ответить
Artemio 3 февраля 2018, 01:21
Фильм не понравился. Нелогичный сюжет, в общем-то неплохая игра актёров, но в целом - зря потраченное время
3 февраля 2018, 01:21 Ответить
Людмила Жук 3 февраля 2018, 22:24
Фильм полный отстой,зарекалась много раз не ходить на фильмы которые очень рекламируют по ТВ, но надежда как говорится умирает последней, что наш кинематограф возрождается,не в данном случае . Очень растянутый сюжет, много пошлости , эротики, кстати из трейлера фрагментов в фильме нет,что также изрядно удивило, вообщем бесполезная трата времени и денег...моё субъективное мнение. За весь просмотр, фильм не вызвал ни одной эмоции, кроме отвращения
3 февраля 2018, 22:24 Ответить
safaryanirina 4 февраля 2018, 12:19
Оценка
Жалко потраченное время! Михалкова с лицом социального неблагополучия, которая никак не монтируется с Хабенским. Затянутый, откровенно неинтересный сюжет. Сценки из жизни уже никому неинтересной "богемы". Пока будут снимать и показывать такое кино, кинотеатры будут пустовать!
4 февраля 2018, 12:19 Ответить
Роман Волков 4 февраля 2018, 13:45
Оценка
посмотрел фильм "Селфи" всего два интересных момента , а ровно час из фильма можно вырезать, чтобы не терять время!
4 февраля 2018, 13:45 Ответить
alex 6 февраля 2018, 17:15
Оценка
понравилось кино
И Хабенский ("Бог"), и даже Бондарчук, и Михалкова очень понравилась.
машина летящая с моста напомнила что-то космическое типа салюта7.

пейзажи классно сняли, почти импрессионисты, дефицит цвета умышленный:)

о да, сцена секса присутствует - значит 18+, зато честно показали честную шлюху и завистливую "серую мышь".
кино на любителя. Мне понравилось.
Особенно понравилось, что это кино сняли у нас. современное.
для меня, кинозрителя, а не мувигоера.
6 февраля 2018, 17:15 Ответить
Viking_M 8 февраля 2018, 10:14
Оценка
Очень динамичный фильм получился. Игра актеров, картинка, сюжет - все на 5.
Мне понравился! Финал неожиданный - заставляет задуматься.
Смотреть.
8 февраля 2018, 10:14 Ответить
Alessia 12 февраля 2018, 03:12
Оценка
Скучный фильм. Это фильм-нравоучение для мужчин. И мораль этого фильма такая: «Мужчины, вы не должны пить алкоголь и спать с молодыми девушками, вы должны воспитывать своего ребенка! И жить с толстой женой!»
Можно подумать, что мужчины сразу всё бросят, одумаются и побегут исполнять:))
12 февраля 2018, 03:12 Ответить
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