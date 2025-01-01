Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову

Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех