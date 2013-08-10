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Призма Эносимы
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Enoshima purizumu

Призма Эносимы, 2013

2013 / Япония
6.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Сюта и Саку дружат с детства и оба влюблены в свою сверстницу Митиру. 21 декабря 2010 года, накануне отъезда Митиру на учебу в Великобританию, происходит трагедия — Саку, торопясь на станцию, чтобы проводить Митиру, умирает от сердечного приступа. После случившегося Сюта и Митиру отдаляются друг от друга. Через два года Сюта на поминальной службе по умершему другу берет на память его часы, с помощью которых, как тот утверждал, возможно вернуться в прошлое. В поезде по пути домой Сюта обнаруживает, что он чудесным образом вернулся в день, предшествовавший смерти Саку. У него появился шанс изменить прошлое так, чтобы предотвратить смерть друга. Призрак Кеко, школьницы, покончившей с собой, но не умершей, а ставшей «пленницей времени», предупреждает его, насколько опасны попытки изменить прошлое и свою судьбу. Но Сюта готов на все, лишь бы спасти друга…

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 10 августа 2013
Возраст 12+
Режиссер
Ясухиро Ёсида
В ролях
Сота Фукуси
Сота Фукуси
Сюхэй Номура
Цубаса Хонда
Цубаса Хонда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призма Эносимы 1 постер
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