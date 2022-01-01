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Дед Мороз – отморозок
Дед Мороз – отморозок, 1982: актеры и роли
Le père Noël est une ordure
Дед Мороз – отморозок
1982 / Франция
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Дед Мороз – отморозок, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Мари Пуаре
Jean-Marie Poire
В ролях
Анемон
Anémone
Жозиан Баласко
Josiane Balasko
Мари-Анн Шазель
Marie-Anne Chazel
Кристиан Клавье
Christian Clavier
Жерар Жюньо
Gérard Jugnot
Тьерри Лермитт
Thierry Lhermitte
Бруно Муано
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