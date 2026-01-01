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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О персоне
Фильмография
Леон Ли
Leon Lee
Киноафиша
Персоны
Леон Ли
Леон Ли
Leon Lee
Дата рождения
18 октября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Чунцин, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Эвакуация из XXI века
(2024)
3.8
Последний рейс
(2015)
Фильмография Леон Ли
6.4
Эвакуация из XXI века
Cong 21 Shi Ji an Quan Che Li
боевик, приключения, драма
2024, Китай
3.8
Последний рейс
Last Flight
триллер, боевик
2015, Китай / США
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