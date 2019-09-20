Главным героем продолжения фильма «Вий» становится не Хома Брут и не бессмертные запорожцы, а российский царь Петр Первый. Летом 1698 года во время Великого Посольства в Европу заговорщики подменили государя самозванцем, а настоящий Петр Алексеевич оказался узником лондонского Тауэра по прозвищу Железная Маска. Поперечный, получается, не соврал, хотя всего размаха приключившейся с нашим монархом в этом фильме истории он не смог бы даже представить. В грязных аглицких казематах царь…
Динамично, сравнительно оригинально, вполне смотрибельно) Джеки и Арни добавили колорита. Сюжет, конечно поднатянут, Петр 1, казаки, китайцы, английский тауэр... Солянка, как мы должны любить)
Но если от всего этого абстрагироваться и воспринимать всё это, как красивую сказку, то зайдёт)
Бредовей -не смотрели .
Наши снимать фантастику не умеют, даже с американским актерами.
Что может быть худше?
Только этот фильм.
Смотрела в 2D - так что к графике никаких нареканий.
Сюжет интересный. Актеры играют хорошо.
Есть пара косяков, но куда уж без них (и в голливудских фильмах тоже!).
Многие придираются чисто из-за того что это сняли "наши".
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