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Главным героем продолжения фильма «Вий» становится не Хома Брут и не бессмертные запорожцы, а российский царь Петр Первый. Летом 1698 года во время Великого Посольства в Европу заговорщики подменили государя самозванцем, а настоящий Петр Алексеевич оказался узником лондонского Тауэра по прозвищу Железная Маска. Поперечный, получается, не соврал, хотя всего размаха приключившейся с нашим монархом в этом фильме истории он не смог бы даже представить. В грязных аглицких казематах царь…