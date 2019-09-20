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Тайна печати дракона Тайна печати дракона
Киноафиша Фильмы Тайна печати дракона Отзывы о фильме «Тайна печати дракона»
Тайна печати дракона 2019 / Россия / Китай
6.4 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Тайна печати дракона»

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Наша рецензия

Главным героем продолжения фильма «Вий» становится не Хома Брут и не бессмертные запорожцы, а российский царь Петр Первый. Летом 1698 года во время Великого Посольства в Европу заговорщики подменили государя самозванцем, а настоящий Петр Алексеевич оказался узником лондонского Тауэра по прозвищу Железная Маска. Поперечный, получается, не соврал, хотя всего размаха приключившейся с нашим монархом в этом фильме истории он не смог бы даже представить. В грязных аглицких казематах царь…

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poshehonec 20 сентября 2019, 20:39
Оценка
Фильм оказался, на удивление, неплохим. Стереотипы, о том, что наши не умеют снимать фэнтези - не об этом фильме.
Динамично, сравнительно оригинально, вполне смотрибельно) Джеки и Арни добавили колорита. Сюжет, конечно поднатянут, Петр 1, казаки, китайцы, английский тауэр... Солянка, как мы должны любить)
Но если от всего этого абстрагироваться и воспринимать всё это, как красивую сказку, то зайдёт)
20 сентября 2019, 20:39 Ответить
Рамазан Шамхалов 22 сентября 2019, 16:42
Оценка
Слабо!
22 сентября 2019, 16:42 Ответить
muromceva.94 22 сентября 2019, 17:58
Оценка
Первые 5 минут - уже разочарование!
Бредовей -не смотрели .
Наши снимать фантастику не умеют, даже с американским актерами.
Что может быть худше?
Только этот фильм.
22 сентября 2019, 17:58 Ответить
@eleonorkanini 22 сентября 2019, 18:05
Оценка
Фильм достойный , стоит посмотреть в imax
22 сентября 2019, 18:05 Ответить
simonov_vladimir 23 сентября 2019, 14:05
посмотрел фильм Тайна печати дракона, большей хрени ещё не видел...
23 сентября 2019, 14:05 Ответить
kashkarik1 23 сентября 2019, 21:47
в ответ на сообщение @eleonorkanini от 22 сентября 2019, 18:05
Оценка
Его вообще смотреть противопоказано! И уж тем более в Imax!))🤦🏼‍♂️
23 сентября 2019, 21:47 Ответить
Андрей Романчук 26 сентября 2019, 10:40
Оценка
Сам думал, что буду критиковать, но вышло просто суперское кино с интригой, отличными актерами и дорогими эффектами
26 сентября 2019, 10:40 Ответить
Влад Запорожья 28 сентября 2019, 10:27
Оценка
Кстати вполне себе крутой фильм. Было где посмеяться, Арни и Джеки прям отожгли. С детьми сходить очень даже можно
28 сентября 2019, 10:27 Ответить
alfiya7163 28 сентября 2019, 21:42
Оценка
я думала, что фильм made in usa...оказалось Раша..приятно удивилась... есть конечно над чем поработать... детским фильм не назовешь, есть местами завуалированная пошлость....фильм одного просмотра. посмотрел и забыл.
28 сентября 2019, 21:42 Ответить
Анжелика Канина 29 сентября 2019, 17:11
Оценка
Фильм хороший, ходила с подругой. Есть моменты где противно, так возрос. оценка +12. Рекомендую всем.
29 сентября 2019, 17:11 Ответить
marina.mg 30 сентября 2019, 09:21
Оценка
Фильм на тройку, очень жаль, ни тайны, ни захватывающее сюжета нет. После появления в кадре Павла Воли, потеряла всякий интерес к картине. До конца все таки досидели, бонусом был дракон, красиво сделанный. Озвучено, на крайне низком уровне((. Джеки Чан, Шварц и китайские актёры молодцы.
30 сентября 2019, 09:21 Ответить
Константин 1 октября 2019, 22:38
Оценка
никакой фильм ни о чем снятый никак. жаль времени и денег
1 октября 2019, 22:38 Ответить
tima.022006 2 октября 2019, 09:47
Оценка
В очередной раз убеждаюсь, что на вкус и цвет фломастеры разные). Вчера семьей сходили на фильм - два взрослых родителя (35+) и ребенок (8 лет). Ребёнок поклонник Джеки, поэтому шли посмотреть кумира. Кумир не разочаровал - всё так же прыгает, летает и строит комические гримасы. Короче, ребёнок в восторге - он получил, что хотел: динамичный сюжет, красивую картинку, сцены с драками и даже дракон был приличным. Мы знали куда шли и ждали худшего, но фильм смело дотягивает до 4- или 3+. Аудитория, конечно, детская. Если ваш ребенок любит фильмы про пиратов, каратистов и т.д, т.п, то идите. Ждать от фильма "Вау!" эффекта для взрослого искушенного зрителя не стоит, но если интересно как наши отечественные режиссеры пытаются реализоваться на Западе ( а тут скорее Восток)) то вперёд.
2 октября 2019, 09:47 Ответить
Olga Solka 4 октября 2019, 15:29
Оценка
Отличный фильм, для тех кто любит сказки.
Смотрела в 2D - так что к графике никаких нареканий.
Сюжет интересный. Актеры играют хорошо.
Есть пара косяков, но куда уж без них (и в голливудских фильмах тоже!).
Многие придираются чисто из-за того что это сняли "наши".
4 октября 2019, 15:29 Ответить
gaevayayulia 5 октября 2019, 10:27
Оценка
Фильм просто ужас , не смешно , тупо и глупо ! Ушли с середины , жалко денег и времени ...
5 октября 2019, 10:27 Ответить
chchanga16 12 октября 2019, 12:39
Оценка
Скукоща
12 октября 2019, 12:39 Ответить
Светлана Аф 12 ноября 2019, 14:03
Оценка
Красивая сказка с классными спецэффектами)) Джекки Чан бесподобен !!
12 ноября 2019, 14:03 Ответить
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