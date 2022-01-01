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Всё как надо
Всё как надо, 1989: актеры и роли
Getting It Right
Всё как надо
1989 / Великобритания
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Всё как надо, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер
Randal Kleiser
В ролях
Джесси Бердсалл
Jesse Birdsall
Джейн Хоррокс
Jane Horrocks
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Пэт Хейвуд
Pat Heywood
Брайан Прингл
Bryan Pringle
Линн Редгрейв
Lynn Redgrave
Ричард Хув
Richard Huw
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