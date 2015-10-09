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Отзывы о фильме «Территория»
Территория
2014 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Краснов
9 октября 2015, 16:33
Смутила фраза о том что Мельник "влюблен" в литературный первоисточник. Мне кажется это не дает ему повод безжалостно кромсать прекрасную литературную основу и "наживо" пришивать в повествование целые куски ,характеры героев и целые сюжетные линии. Уверен на 100% будь жив-здоров Куваев никогда бы он не дал согласие так уродовать собственную и шикарную книгу. У меня после просмотра сложилось впечатление что с книгой Мельник знаком плохо или не сумел понять ее до конца. Я не обращаю внимание на мелкие отличия (комариные укусы)..но зачем он ввел сцену когда Седой стреляет в Баклакова - это абсолютная дичь...да..в книге Седой бывший уголовник,но там он человек давно и навсегда закончивший с уголовщиной,ставший своим в небольшом и тесном мире геологов-золотодобытчиков. Эта нелепая по своей нелогичности сцена сводит все немногие достижения фильма на нет. Линия дяди Кости слеплена на скорую руку - в книге он погиб один..погиб а не умер. И причем тут Люда-Голливуд? Как? И главное зачем она попала в его трактор? Ответ очевиден... Ну уж очень хотелось режиссеру или оператору..а может и им обоим показать в фильме красивую сцену...голубоватый,чистейший лед...красивая женщина в меховом спальнике...скользящая по льду чашка с горячим кофе...)) Малина,клюква..или как это еще называется у киношников? На протяжении всего фильма желание "..сделайте мне красиво..." превалирует над всем- меняя сценарий (даже сценарий) и коверкая книгу...есть ощущение от красот Севера (действительно красот..без всяких кавычек) ребята настолько обалдели что забыли обо всем и о книге и о том что потом из отснятого еще придется сделать связный и понятный фильм. А вот этого и не получилось в итоге. А жаль..потому что актеры прекрасные..Лавроненко,Цыганов,Добрыгин и в эпизодических ролях много запоминающихся образов. Особо хотел бы отметить Цыганова он,с моей точки зрения,на 100 % соответствует "куваевскому" Гурину ... В общем жаль...прекрасная операторская работа и хорошие актеры не перетянули явных просчетов режиссуры и слабого сценария ..а жаль...)
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Краснов
9 октября 2015, 16:33
Смутила фраза о том что Мельник "влюблен" в литературный первоисточник. Мне кажется это не дает ему повод безжалостно кромсать прекрасную литературную основу и "наживо" пришивать в повествование целые куски ,характеры героев и целые сюжетные линии. Уверен на 100% будь жив-здоров Куваев никогда бы он не дал согласие так уродовать собственную и шикарную книгу. У меня после просмотра сложилось впечатление что с книгой Мельник знаком плохо или не сумел понять ее до конца. Я не обращаю внимание на мелкие отличия (комариные укусы)..но зачем он ввел сцену когда Седой стреляет в Баклакова - это абсолютная дичь...да..в книге Седой бывший уголовник,но там он человек давно и навсегда закончивший с уголовщиной,ставший своим в небольшом и тесном мире геологов-золотодобытчиков. Эта нелепая по своей нелогичности сцена сводит все немногие достижения фильма на нет. Линия дяди Кости слеплена на скорую руку - в книге он погиб один..погиб а не умер. И причем тут Люда-Голливуд? Как? И главное зачем она попала в его трактор? Ответ очевиден... Ну уж очень хотелось режиссеру или оператору..а может и им обоим показать в фильме красивую сцену...голубоватый,чистейший лед...красивая женщина в меховом спальнике...скользящая по льду чашка с горячим кофе...)) Малина,клюква..или как это еще называется у киношников? На протяжении всего фильма желание "..сделайте мне красиво..." превалирует над всем- меняя сценарий (даже сценарий) и коверкая книгу...есть ощущение от красот Севера (действительно красот..без всяких кавычек) ребята настолько обалдели что забыли обо всем и о книге и о том что потом из отснятого еще придется сделать связный и понятный фильм. А вот этого и не получилось в итоге. А жаль..потому что актеры прекрасные..Лавроненко,Цыганов,Добрыгин и в эпизодических ролях много запоминающихся образов. Особо хотел бы отметить Цыганова он,с моей точки зрения,на 100 % соответствует "куваевскому" Гурину ... В общем жаль...прекрасная операторская работа и хорошие актеры не перетянули явных просчетов режиссуры и слабого сценария ..а жаль...)
9 октября 2015, 16:33
0
0
Ответить
Анна
11 октября 2015, 23:36
Посмотрела ещё раз. Действительно- шедевр. Размах в панораме и точность в мелочах, "улетная", уносящая музыка, точнейшая игра актеров и - всё-всё-всё остальное, - создало шедевр русского кино.
Создателям фильма - поклон и восхищение.
Кто ещё не смотрел - поспешите: на Баррикадной идет ещё неделю. Но! попкорн брать не стоит...
11 октября 2015, 23:36
0
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Анна
11 октября 2015, 23:38
Смотрела два раза. Фильм - потрясающий!Говорят про недостатки режиссуры: может быть - да, а может - так и задумано?...Когда вспоминаю кадры из него и, особенно, музыку, - поднимается настроение и ужасно хочется посмотреть это фильм ещё раз, что бы увидеть и пережить всю его красоту! Ещё раз насладиться каждым кадром и звуком.Моя подруга смотрела дома, с компьютера, сказала - шедевр. (Хотя кое-что критиковала). Кажется, ещё идет в "Соловей" на Баррикадной. Надо обязательно сходить!!
11 октября 2015, 23:38
0
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Никита
13 октября 2015, 22:26
Фильм великолепный. Давно не смотрел таких хороших произведений.
13 октября 2015, 22:26
0
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Проходимец
13 октября 2015, 22:29
Ура! Появился фильм на торрентах! Уж не знаю легально это или нет, но да простят меня авторы сей картины, ведь на премьере в кино я уже был, а нынче его уже в афише не встретишь. Ощущение конечно не такие яркие как от большого экрана, но все-равно смотрел с удовольствием. Скачал книгу...завтра на работе читать буду))
13 октября 2015, 22:29
0
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Будда
13 октября 2015, 22:29
ИМХО на счет недосказанности и отсутствия четкой сюжетной линии не считаю минусом. По мне автор пытался передать общую картину быта человека в условиях, когда горсть людей один на один с суровой природой севера пытается не просто выжить, но и совершить то, ради чего прожить жизнь и погибнуть не стыдно. Здесь уже нет дела до глубокого раскрытия характера каждого персонажа, тут главное как люди относятся друг к другу и к себе самому...сегодня ты своего соседа ненавидишь за то что он увел у тебя женщину из под носа, а завтра ты его спасаешь рискуя своей жизнью потому-что он бы сделал то же самое для тебя.
13 октября 2015, 22:29
0
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Улькума
13 октября 2015, 22:29
Кто уже посмотрел и кого зацепило - не поленитесь почитать роман О.Куваева. Тогда возможно и отыщете ответ на вопрос, ЧТО может двигать зеками и прочими пехотинцами, и ради чего они рискуют жизнями. Собственно ради ответа на этот вопрос роман и был написан.
А я вот начала подготовку к просмотру с романа. Теперь иду смотреть!
13 октября 2015, 22:29
0
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Олег
13 октября 2015, 22:31
Если честно - фильм не оправдал моих ожиданий... Начитался здесь отзывов - приготовил попкорн, достал Джека Лондона, отрезал вяленого сальца с батончиком.......но нет :( Фильм на тройку..с плюсом, это максимум. Во первых - весь фильм не покидала мысль, что смотрю какую то пропаганду патриотизма аля 80 годов, вроде бы жизнь в условиях крайнего севера показана правильно, но постоянные риски людей своей жизнью непонятно за что (для меня именно не понятно, ведь если чиновник в кресле ясно за что борется, и его друг главный инженер тоже, то вот остальные пехотинцы, а в особенности зеки - совершенно не понятно за что конкретно рискуют жизнями), не думаю, что люди с уголовным прошлым способны ради партии и её золота подвергать свою жизнь каждодневному и зачастую фатальному риску. Далее, огромное количество действующих лиц, которых закадровый голос пофамильно представляет первые 10 минут фильма, и потом постоянно ссылается на эти фамилии, при том, что личности главного героя здесь как таковой нет (они как бы все главные и фокусируются по очереди на всем протяжении фильма) - очень всё это сильно напрягает память и сосредоточенность на том, о ком же все таки сейчас шла речь - мешает насладиться действительно потрясающими съемками природы. Отсутствие четкой сюжетной линии и недосказанность (специально причем) многих действий героев также не добавляет удовольствие от просмотра. Вообщем, задумка хороша, съемки великолепны, актеры талантливы, но...слишком норовито-небрежно срежиссированно, слишком сложно повествуется, и очень много завуалированного псевдо-патриотизма от сегодняшних власть имущих (коих перечисляют добрую половину титров в конце :) Однако посмотреть стоит, задуматься есть над чем, фильм достаточно ярко показывает жизнь и проблемы (в основном моральные) определенного среза людей того времени
13 октября 2015, 22:31
0
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Mertviy Inkvizitor
15 октября 2015, 00:13
Мощнейший российский фильм за последний десяток лет!
Не помню когда последний раз я так отзывался о нашем кино... Никогда не видел чтобы ни один зритель не соскочил с кресла до последней строчки титров и потушенного экрана. Просто идти и смотреть...
ЗЫ: Любителям попкорна сжевавшим свой мозг - фильм не для вас.
15 октября 2015, 00:13
0
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Mertviy Inkvizitor
15 октября 2015, 00:13
Хочется еще раз посмотреть на большом экране и близким показать, но уже негде, вместо этого всяких "мстителей" и прочую лабуду с утра до ночи гоняют, скачать тоже неоткуда...печаль. Вместо наштампованных под заказ "битв за севастополь" лучше бы его показали по первому каналу на майские праздники. Вот это был бы подарок!
15 октября 2015, 00:13
1
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Дмитрий
15 октября 2015, 00:13
Фильм в прямом смысле слова - потрясает. Потрясает основы примитивного общества "пользователей". Фильм про настоящих людей и для тех, кто имеет возможность ими стать. То есть - для нас, сегодняшних. ...А на нашем сеансе народ не вставал с кресел даже когда билетерши зажгли освящение, читали даже титры. Я еще долго ни как не мог расстаться с тем ощущением, которое родилось во время просмотра. Короче - это лучшее, что мне удалось посмотреть за годы! ...Этот фильм нужно посмотреть обязательно.
15 октября 2015, 00:13
1
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павел
15 октября 2015, 00:13
Занудная нудятина на 2.5 часа, сюжет запутанный и невнятный. Фильм вытягивают только пейзажи. Сравните хотя бы с психологизмом как я провел этим летом, там не оторваться от экрана.
15 октября 2015, 00:13
0
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Алексей
15 октября 2015, 00:18
первый российский фильм про простых советских рабочих -геологов, а не про бандитов, офисный планктон и тому подобных. Лучший в своем жанре за 20 лет российского постперестроечного кино
15 октября 2015, 00:18
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Дмитрий
15 октября 2015, 00:18
Фильм про НАСТОЯЩИХ людей, без пафоса, жеманства, как есть. Актеры играют прекрасно. Я вышел из зала с ГОРДОСТЬЮ, ЧТО Я ГРАЖДАНИН РОССИИ,
15 октября 2015, 00:18
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Evgesha
15 октября 2015, 00:18
Фильм на троечку!Кроме потрясающих видов больше ничего особенного, сюжет какими-то кусками, очень затянут, не хватает динамичности и связанности
15 октября 2015, 00:18
0
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Ирина
15 октября 2015, 00:18
Я бы сказала, что ничего лучше отечественного я за последние годы не видела, хотя может для молодежи в фильме не хватает привычной для них скорости, а для меня-это время моего детства и юности моих родителей, и темп фильма для меня оправдан временем. Песни-это тоже выжимка того времени, спасибо создателям.
15 октября 2015, 00:18
0
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Ирина
15 октября 2015, 00:21
Смотреть стоит, чтобы попробовать понять своих предков:из какой глины из замесили , на каких идейных "скрепах" воспитывали."Памяти наших родителей посвящается"- так написано.А чиновникам нынешним, что из этого же теста лепились, да переродились-стыдно должно быть при просмотре фильма.
15 октября 2015, 00:21
0
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Лиза
15 октября 2015, 00:21
Смотрела с удовольствием! Потрясающие виды природы:величие, мощь, суровость и красота! А геологи!. Соскучились мы, женщины, по таким мужчинам.
кто хочет испытать чувство гордости за страну (тоже подзабытое) идите и смотрите!
15 октября 2015, 00:21
0
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Дмитрий
15 октября 2015, 00:21
Игра актеров - ВЕЛИКОЛЕПНО, сюжет - ЖИЗНЬ, виды природы - нет слов. Вышел из зала - ГОРЖУСЬ, ЧТО Я ГРАЖДАНИН РОССИИ. При этом в самом фильме пафоса ноль.
15 октября 2015, 00:21
0
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Big Bob
15 октября 2015, 00:24
Профукав очередной халявный сертификат на барахтанье в аэротрубе (у них видите ли всё на месяц вперёд расписано -тоже мне Дворец бракосочетаний!) мы с дочерью решили спасти выходные вышедшим, а теперь я бы смело сказал - взошедшим, фильмом ТЕРРИТОРИЯ.
Кое-кто может предположить, что я сейчас тут стану горстями сыпать весь свой набор красочных прилагательных в превосходной степени и приводить примеры ассоциаций, как Гришковец про школу зимой, окажется на шажок от правды, но я напряжением всех сфинктеров воли, сравнимого с моим бросанием курить, всё же воздержусь и оставлю это вам.
Всему чиновничьему сословию, старательно не забытому, в еле ползущих завершительных титрах я прощаю всё за этот фильм... Цитадели, Сталинграды и Батальоны, снятие со сцены Тангейзера и даже запрет на танец Винни-Пуха и пчёлок. Три часа потрясённой красоты искупают многое. Уверяю вас, просто решите потратить их для себя и даже если слово "плато Путорана" подобно заклинанию, вызывает лишь в вас дух пожилой стервозной географички, а романтика в свитерах грубой вязки попахивает нафталином и ванилью, то и в этом несчастном случае вы почерпнёте багаж новых знаний.
Вы узнаете и запомните на всю жизнь:
* почему коньяк нужно пить из золочёных рюмок,
* как танцевать индийский танец Ганга,
* что у чая заваренного в консервной банке совершенно другой вкус,
* по каким признакам понять, что геолог заболел и чем, главное, его вылечить ;)
* кому необходимы костры в океане,
* рецепт приготовления пассерованной оленины,
* каким страшным оружием может быть кружение свечи на грампластинке,
* как надо подавать завтрак в постель и где самый лучший кофе.
Ну а всем проникнувшимся, я обещаю, что вы уже сами захотите узнать кто сыграл Гурина вместо Цыганова в экранизации далёкого 1978 года и уж однозначно вы точно будете осведомлены в чеке, сколько стоит книга Куваева просто потому, что режиссёр. не исключаю, что в сговоре с издателями, много чего утаил, зашифровал и хитрюще всем подмигнул.
Я вот дочитаю и схожу снова.
Никогда такой фигни со мной не происходило,
атвичаю...
15 октября 2015, 00:24
1
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Александр
15 октября 2015, 00:24
девушка с хрустяшками на час видимо попутала двери кинозала или взяла не те билеты на кассе , собиралась 146 процентов на "женщины против мущин " или "не видать нам Париж", и фильм про геологов а не полярников - тоже на досуге почитайте, что это за профессия , а теперь про фильм : на мой взгляд снято очень достойно , драматично , подбор актеров тоже в тему , но я бы добавил местами немного скорости или движения , и насчет саундтрека - нужно было добавить немного позитивной музыки , ну не может работа таких суровых и мужественных людей сопровождаться толькозаунывными темами , спойлерить не буду , и ещё - фильм однозначно для взрослых людей , детям и подросткам делать там нечего
15 октября 2015, 00:24
0
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Bbbugl
15 октября 2015, 00:24
Великолепный фильм.Просто повесть о НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 60-х
Работа оператора-выше всяких похвал
15 октября 2015, 00:24
0
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Алена
15 октября 2015, 00:24
посмотреть стоит из-за красивых видов. это правда. но игра.. ну так скучно, как на лекции по философии...
я в терминах ничего не поняла. хотя спуск на лодках по бурным рекам зрелищно- однозначно.
фильм оочень депрессивен, и музыка такая психоделическая. навевает грустные думы...
15 октября 2015, 00:24
0
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Геннадий
15 октября 2015, 00:24
Это кино для взрослых. Барышни с хрустяшками мало что поймут. Фильм сильный. На моём сеансе зрители в конце аплодировали. Я такого на киносеансах не помню. Так что взрослым людям рекомендую фильм посмотреть.
15 октября 2015, 00:24
0
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Татьяна
15 октября 2015, 00:25
Не ходите, чтобы потом не жалеть
Хорошо, что у меня были хрустяшки начёс, иначе бы уснула. Съемки природы супер, но не более. Сюжета никакого, набор каких-то фрагментов из жизни полярников - археологов. Закадровый грустный женский голос с умными тезисами. Интересно будет только любителям картинок из передач Нэшнл джеографик и полярникам.
15 октября 2015, 00:25
0
0
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Андрей
15 октября 2015, 00:25
Фильм хороший. Посмотрели с удовольствием.
15 октября 2015, 00:25
0
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Никита
15 октября 2015, 00:25
Интересное кино, актеры играют здорово. После кино есть о чем поговорить и что обсудить.
15 октября 2015, 00:25
0
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Sergei Kuznetsov
23 ноября 2015, 09:29
Не читал первоисточник, но из всех финтиплюшных блокбастеров последних лет, как наших, так и заграничных, это единственный живой фильм.
23 ноября 2015, 09:29
0
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Создателям фильма - поклон и восхищение.
Кто ещё не смотрел - поспешите: на Баррикадной идет ещё неделю. Но! попкорн брать не стоит...
А я вот начала подготовку к просмотру с романа. Теперь иду смотреть!
Не помню когда последний раз я так отзывался о нашем кино... Никогда не видел чтобы ни один зритель не соскочил с кресла до последней строчки титров и потушенного экрана. Просто идти и смотреть...
ЗЫ: Любителям попкорна сжевавшим свой мозг - фильм не для вас.
кто хочет испытать чувство гордости за страну (тоже подзабытое) идите и смотрите!
Кое-кто может предположить, что я сейчас тут стану горстями сыпать весь свой набор красочных прилагательных в превосходной степени и приводить примеры ассоциаций, как Гришковец про школу зимой, окажется на шажок от правды, но я напряжением всех сфинктеров воли, сравнимого с моим бросанием курить, всё же воздержусь и оставлю это вам.
Всему чиновничьему сословию, старательно не забытому, в еле ползущих завершительных титрах я прощаю всё за этот фильм... Цитадели, Сталинграды и Батальоны, снятие со сцены Тангейзера и даже запрет на танец Винни-Пуха и пчёлок. Три часа потрясённой красоты искупают многое. Уверяю вас, просто решите потратить их для себя и даже если слово "плато Путорана" подобно заклинанию, вызывает лишь в вас дух пожилой стервозной географички, а романтика в свитерах грубой вязки попахивает нафталином и ванилью, то и в этом несчастном случае вы почерпнёте багаж новых знаний.
Вы узнаете и запомните на всю жизнь:
* почему коньяк нужно пить из золочёных рюмок,
* как танцевать индийский танец Ганга,
* что у чая заваренного в консервной банке совершенно другой вкус,
* по каким признакам понять, что геолог заболел и чем, главное, его вылечить ;)
* кому необходимы костры в океане,
* рецепт приготовления пассерованной оленины,
* каким страшным оружием может быть кружение свечи на грампластинке,
* как надо подавать завтрак в постель и где самый лучший кофе.
Ну а всем проникнувшимся, я обещаю, что вы уже сами захотите узнать кто сыграл Гурина вместо Цыганова в экранизации далёкого 1978 года и уж однозначно вы точно будете осведомлены в чеке, сколько стоит книга Куваева просто потому, что режиссёр. не исключаю, что в сговоре с издателями, много чего утаил, зашифровал и хитрюще всем подмигнул.
Я вот дочитаю и схожу снова.
Никогда такой фигни со мной не происходило,
атвичаю...
Работа оператора-выше всяких похвал
я в терминах ничего не поняла. хотя спуск на лодках по бурным рекам зрелищно- однозначно.
фильм оочень депрессивен, и музыка такая психоделическая. навевает грустные думы...
Хорошо, что у меня были хрустяшки начёс, иначе бы уснула. Съемки природы супер, но не более. Сюжета никакого, набор каких-то фрагментов из жизни полярников - археологов. Закадровый грустный женский голос с умными тезисами. Интересно будет только любителям картинок из передач Нэшнл джеографик и полярникам.
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