В поисках света: Джейн Боун, 2014

89-летняя Джейн Баун — Модильяни британского фотопортрета: в ее строгий, но сочувственный объектив за последние 65 лет попало огромное количество замечательных людей из всех сфер британской — и не только — жизни. Миниатюрная, типично английская по внешности и манерам женщина с камерой всю жизнь проработала фотокором еженедельника The Observer — и все эти годы оставалась верной раз и навсегда выбранному портретному стилю: спонтанно срежиссированному, черно-белому крупному плану в интерьере. Удивительная цельность эстетики Баун превратила ее портреты в искусство вне времени, где фотографии, отснятые в начале 50-х, оказываются ровесниками изображений, сделанных вчера. Так Бертран Расселл (первая модель Баун), Уинстон Черчилль, Фрэнсис Бейкон, Теннесси Уильямс, Труман Капоте и Сэмюэль Беккетт оказываются современниками Боно, Бьорк, Дэвида Грея и Ричарда Эшкрофта. Снимала Джейн и свою ровесницу, королеву Елизавету: их фотосессия началась с шуточного риторического вопроса «А не желает ли Ее Величество, чтобы ее запечатлела другая 80-летняя женщина?»

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