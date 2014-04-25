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В поисках света: Джейн Боун
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Looking for Light: Jane Bown

В поисках света: Джейн Боун, 2014

2014 / Великобритания
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
89-летняя Джейн Баун — Модильяни британского фотопортрета: в ее строгий, но сочувственный объектив за последние 65 лет попало огромное количество замечательных людей из всех сфер британской — и не только — жизни. Миниатюрная, типично английская по внешности и манерам женщина с камерой всю жизнь проработала фотокором еженедельника The Observer — и все эти годы оставалась верной раз и навсегда выбранному портретному стилю: спонтанно срежиссированному, черно-белому крупному плану в интерьере. Удивительная цельность эстетики Баун превратила ее портреты в искусство вне времени, где фотографии, отснятые в начале 50-х, оказываются ровесниками изображений, сделанных вчера. Так Бертран Расселл (первая модель Баун), Уинстон Черчилль, Фрэнсис Бейкон, Теннесси Уильямс, Труман Капоте и Сэмюэль Беккетт оказываются современниками Боно, Бьорк, Дэвида Грея и Ричарда Эшкрофта. Снимала Джейн и свою ровесницу, королеву Елизавету: их фотосессия началась с шуточного риторического вопроса «А не желает ли Ее Величество, чтобы ее запечатлела другая 80-летняя женщина?»
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 апреля 2014
Режиссер
Люк Додд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках света: Джейн Боун 1 постер
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