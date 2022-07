1 The Edge of the Empire Lies the Martial World Shigeru Umebayashi 2:31

2 Snow Vase Attacks Hades Dai Shigeru Umebayashi 2:03

3 Silent Wolf Theme Shigeru Umebayashi 1:51

4 Back to Beijing Shigeru Umebayashi 1:39

5 Wild Bunch Theme Shigeru Umebayashi 1:37

6 Tea House Fight Shigeru Umebayashi 2:52

7 West Lotus Soldiers in Lingao Village Shigeru Umebayashi 1:50

8 Fue - Snow Vase Shigeru Umebayashi 1:15

9 This is Our Story (Your Mother Is My Teacher) Shigeru Umebayashi 3:47

10 Taiko - Wei Fang Shigeru Umebayashi 1:31

11 Silent Wolf and Yu Fend Off Shigeru Umebayashi 1:42

12 Snow Vase Attacks Mantis Shigeru Umebayashi 1:11

13 Deja Vu Moment Shigeru Umebayashi 1:02

14 Lying in the Cage Shigeru Umebayashi 1:19

15 Snow Vase Theme Shigeru Umebayashi 1:46

16 Plum Wine Shigeru Umebayashi 1:31

17 Banter Waltz Shigeru Umebayashi 1:30

18 Silent Wolf Maid His Way to Wudang Mountain Shigeru Umebayashi 2:19

19 Protect the Sword with Your Life Shigeru Umebayashi 2:24

20 Paper Lantern Shigeru Umebayashi 0:53

21 Yu Shu Line's Theme Shigeru Umebayashi 1:23

22 Yu and Snow Shigeru Umebayashi 1:41

23 Yu Still Watching Silent Wolf Shigeru Umebayashi 1:20

24 The Last of the Mourner Shigeru Umebayashi 2:43

25 Silver Dart Dies Shigeru Umebayashi 2:10

26 Wei Fang Stole the Green Destiny Shigeru Umebayashi 2:04

27 Frozen Lake Shigeru Umebayashi 1:24

28 It's Over (The Sword Wins) Shigeru Umebayashi 2:19

29 A Swordsman of Honor Shigeru Umebayashi 1:48

30 Theme for Sword of Destiny Shigeru Umebayashi 3:06

31 Eternal Breath (English Version) 李玟, 蕭敬騰, Lang Lang / Shigeru Umebayashi 4:17

32 Eternal Breath (Chinese Version) 李玟, 蕭敬騰, Lang Lang / Shigeru Umebayashi 4:17