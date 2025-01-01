Меню
Награды и номинации фильма Форс-мажор 2014

Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
