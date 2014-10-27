Оз: Нашествие летучих обезьян
– Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.
