Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Оз: Нашествие летучих обезьян - тизер
Киноафиша Трейлеры Оз: Нашествие летучих обезьян. Тизер

Оз: Нашествие летучих обезьян. Тизер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 октября 2014
Оз: Нашествие летучих обезьян – Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.2 Оз: Нашествие летучих обезьян
Оз: Нашествие летучих обезьян фэнтези, анимация, приключения, 2015, Индия / Мексика
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Грабитель с крыши - дублированный трейлер 02:30
Грабитель с крыши  дублированный трейлер
(Не)искусственный интеллект - трейлер 02:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе - дублированный трейлер 01:06
Человек-бензопила. Фильм: История Резе  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Алиса в стране чудес - трейлер 2 01:26
Алиса в стране чудес  трейлер 2
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше