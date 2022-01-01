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Капитан Подштанник
Капитан Подштанник, 2017: актеры и роли
Captain Underpants
Капитан Подштанник
2017 / США
Трейлер
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Капитан Подштанник, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Сорен
David Soren
В ролях
Эд Хелмс
Ed Helms
Кевин Харт
Kevin Hart
Ник Кролл
Nick Kroll
Томас Миддлдитч
Thomas Middleditch
Джордан Пил
Jordan Peele
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