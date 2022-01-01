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Капитан Подштанник Капитан Подштанник
Киноафиша Фильмы Капитан Подштанник Капитан Подштанник, 2017: актеры и роли
Captain Underpants Капитан Подштанник 2017 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Капитан Подштанник, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Сорен Дэвид Сорен David Soren
В ролях
Эд Хелмс Эд Хелмс Ed Helms Кевин Харт Кевин Харт Kevin Hart Ник Кролл Ник Кролл Nick Kroll Томас Миддлдитч Томас Миддлдитч Thomas Middleditch Джордан Пил Джордан Пил Jordan Peele
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