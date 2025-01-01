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Киноафиша Фильмы Иллюзия обмана 2 Цитаты из фильма Иллюзия обмана 2

Цитаты из фильма Иллюзия обмана 2

J. Daniel Atlas Мы устроим такое шоу, которое люди не забудут никогда.
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Таддеус Брэдли Глаз. Он может и не врать, но не думайте ни на секунду, что он не умеет лгать. Видеть — значит верить. Но правда ли это? Или всего лишь иллюзия? Люди видят Четверку всадников как благородных Робин Гудов. Но так ли это? Или они всего лишь обычные воры? Всё зависит от точки зрения. Вот что вам известно: они ограбили банк в Париже, находясь на сцене в Лас-Вегасе. Они обманули страховщика на сотни миллионов долларов и исчезли с крыши в Нью-Йорке, всегда осыпая своих преданных фанатов деньгами. Вот чего вы не знаете: они оставили одного мужчину позади, подставленного, с грехом пополам... меня. Слушаете, всадники? Когда вы появитесь, а я знаю, что появитесь, я буду там, ждать вас. Запомните мои слова: вы получите по заслугам... так, как не ожидаете и не можете себе представить, но заслуживаете. Потому что я верю в одно — око за око.
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J. Daniel Atlas Величайшая сила фокусника — пустой кулак.
Dylan Rhodes То есть умение убедить толпу, что внутри что-то есть, когда на самом деле там ничего нет.
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J. Daniel Atlas Он наш лидер и наш друг... Дилан Шрайк
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Arthur Tressler Ад просто покажется отдыхом в спа по сравнению с тем, что мы сделаем с этими Всадниками, не так ли?
Walter Mabry Ты меня зацепил словом «ад».
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Walter Mabry Это ключ ко всем компьютерным системам на планете. Я хочу, чтобы *ты* украл его для меня.
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[Последние слова]
Таддеус Брэдли [закадровый голос] Видеть — значит верить, но правда ли это? Всё зависит от точки зрения. Вы слушаете, всадники? Когда вы появитесь, а вы появитесь, я буду там... ждать. Потому что запомните мои слова, вы получите по заслугам... так, как не ждёте... но заслуживаете. Потому что я верю в то, что око за око.
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Bu Bu Знаешь, почему Шут — самая важная карта в таро? Не потому, что тот, кто её тянет, дурак. Он дурак, потому что у него чистый лист, и значит, он может стать кем угодно.
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Merritt McKinney Я когда-нибудь говорил тебе про того, кто меня по полной кинул? Это мой брат-близнец Чейз.
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Dylan Rhodes Давай, это же ты сказал, что веришь — эта дорога ведёт к великому волшебнику за занавесом.
Thaddeus Bradley Да, я так говорил.
Dylan Rhodes И что ты наконец сможешь посмотреть ему в глаза.
Thaddeus Bradley [улыбается] Вот именно.
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Walter Mabry Я могу контролировать достаточно много компаний, включая компанию моего бывшего партнёра Оуэна, через консорциум так называемых анонимных акционеров.
Lula И сколько же законов SEC это нарушает?
Walter Mabry Думаю, что все.
Lula [удивлённо] Все без исключения!
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Jack Wilder Слушай, это не то, чем я горжусь, но с каждой девушкой, к которой я привязываюсь, я в итоге завоёвываю её доверие. А потом и кошелёк. Так что...
Lula Ты забираешь их кошельки?
Jack Wilder Да.
Lula [поднимает кошелёк Джека и роняет его на пол] Ты когда-нибудь забирала у них пояса?
[Лула поднимает ремень Джека и роняет его на пол]
Lula А как насчёт арахиса из бара в отеле?
[она поднимает их и роняет]
Lula Не понимаю, зачем ты это взяла. Извини, ты думала, что я такой же, как все эти другие девушки? О, Джек.
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Agent Cowan Знаешь, что я сейчас думаю? Ты умный. Но хочешь, чтобы все думали, что ты идиот.
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Li Бабушка хочет знать, почему пластик? Пластик дешевый.
J. Daniel Atlas Извини. Да, нам нужен пластик, потому что мы... э-э... Проходим через очень чувствительный металлодетектор, понял? Пластик — ничего не сработает. Металл...
[Атлас машет руками и издаёт звуки сигнализации]
J. Daniel Atlas Он срабатывает.
[Бу Бу говорит по-мандарински, тоже машет руками и имитирует звуки сигнализации]
J. Daniel Atlas Что она сказала?
Li Она сказала, что если ты говоришь медленно и машешь руками, это не значит, что она вдруг начнёт понимать английский.
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Thaddeus Bradley Не обращайте внимания на занавес.
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J. Daniel Atlas [связывает руки Лулы] Ладно, подойди сюда. Чего ты хочешь?
Lula Я хотела познакомиться с вами. Со всеми, на самом деле. Я хочу быть частью «Ока», понятно? Я сказала это. Я правда хочу. И я хочу использовать своё волшебство во благо, как вы, Мэррит и особенно Джек. Ах да, я знаю, что Джек жив. Я знаю, что он инсценировал свою смерть. Я просто фанат таких подстав. Это было безумие!
[Атлас заканчивает связывать ей руки, и она тут же освобождается]
Lula Что это? Узел для грузчиков?
J. Daniel Atlas Да.
Lula Ужасно. Позор.
J. Daniel Atlas [связывает ей руки за спиной в этот раз] Ладно.
Lula Кстати, мне так жаль, что Хенли тебя бросила. Ай! Блин!
J. Daniel Atlas Прости.
Lula На самом деле стало немного лучше. Знаешь, что я слышала?
J. Daniel Atlas Что?
Lula Про Хенли? Я слышала, что ей надоело ждать, она потеряла веру и попросила выйти из «Ока», и ей это разрешили. Но кто знает? В вопросах сердца всё сложно. Может, ей просто надоел ты. Ты об этом думал? Проблемы с контролем? Может, ты просто не так крепко её связал. Ай!
J. Daniel Atlas [на секунду идет к телефону] Вот что будет. Ты останешься тут и замолчишь, а я позвоню, и примерно через пять минут сюда придут кое-кто...
[он оборачивается к Луле, но её уже нет]
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Walter Mabry Всем поспешить — свои последние слова!
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Dylan Rhodes Ладно, я сделал ход. Где они? У меня нет времени на фигню.
Thaddeus Bradley О, у меня куча времени — спасибо тебе. И я даже не доел своего лобстера, так что настроение отвратительное.
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Jack Wilder Чейз! Когда ты смотришь мне в глаза, ты почувствуешь, как хочется уснуть!
[Голова Чейза опускается вперёд]
Jack Wilder Когда проснёшься, будешь просить прощения у Мерритта и поймёшь, что никогда не станешь хотя бы наполовину таким человеком, как он.
[Джек будит Чейза пощёчиной]
Chase McKinney Мерритт, мне так, так очень жаль за твоего жалкого ученика. Кстати, маленький совет по твоей технике внезапности. Тебе не хватает самого важного — элемента неожиданности!
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Agent Cowan Проблема в том, что когда ты одновременно двое, один обязательно подставит другого. А когда это случится, я буду рядом.
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Walter Mabry Мы будем работать вместе. Да. Позвольте представиться.
Jack Wilder Да, ты Уолтер Мебри. Ты умер год назад.
Walter Mabry Да, идея, которую я позаимствовал у вас, мистер Уайлдер. Сделать вид, что умер, и мир расслабится.
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Lula По крайней мере, и я понимаю, что это не утешит, но, кажется, нас теперь окружают только китайские блюда. Верно?
Merritt McKinney Ребята. Думаю, там, где мы сейчас, это не называют «китайской едой». Просто — «едой».
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