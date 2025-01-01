Таддеус БрэдлиГлаз. Он может и не врать, но не думайте ни на секунду, что он не умеет лгать. Видеть — значит верить. Но правда ли это? Или всего лишь иллюзия? Люди видят Четверку всадников как благородных Робин Гудов. Но так ли это? Или они всего лишь обычные воры? Всё зависит от точки зрения. Вот что вам известно: они ограбили банк в Париже, находясь на сцене в Лас-Вегасе. Они обманули страховщика на сотни миллионов долларов и исчезли с крыши в Нью-Йорке, всегда осыпая своих преданных фанатов деньгами. Вот чего вы не знаете: они оставили одного мужчину позади, подставленного, с грехом пополам... меня. Слушаете, всадники? Когда вы появитесь, а я знаю, что появитесь, я буду там, ждать вас. Запомните мои слова: вы получите по заслугам... так, как не ожидаете и не можете себе представить, но заслуживаете. Потому что я верю в одно — око за око.
Walter MabryЭто ключ ко всем компьютерным системам на планете. Я хочу, чтобы *ты* украл его для меня.
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[Последние слова]
Таддеус Брэдли[закадровый голос]Видеть — значит верить, но правда ли это? Всё зависит от точки зрения. Вы слушаете, всадники? Когда вы появитесь, а вы появитесь, я буду там... ждать. Потому что запомните мои слова, вы получите по заслугам... так, как не ждёте... но заслуживаете. Потому что я верю в то, что око за око.
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Bu BuЗнаешь, почему Шут — самая важная карта в таро? Не потому, что тот, кто её тянет, дурак. Он дурак, потому что у него чистый лист, и значит, он может стать кем угодно.
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Merritt McKinneyЯ когда-нибудь говорил тебе про того, кто меня по полной кинул? Это мой брат-близнец Чейз.
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Dylan RhodesДавай, это же ты сказал, что веришь — эта дорога ведёт к великому волшебнику за занавесом.
LulaЯ хотела познакомиться с вами. Со всеми, на самом деле. Я хочу быть частью «Ока», понятно? Я сказала это. Я правда хочу. И я хочу использовать своё волшебство во благо, как вы, Мэррит и особенно Джек. Ах да, я знаю, что Джек жив. Я знаю, что он инсценировал свою смерть. Я просто фанат таких подстав. Это было безумие!
[Атлас заканчивает связывать ей руки, и она тут же освобождается]
LulaПро Хенли? Я слышала, что ей надоело ждать, она потеряла веру и попросила выйти из «Ока», и ей это разрешили. Но кто знает? В вопросах сердца всё сложно. Может, ей просто надоел ты. Ты об этом думал? Проблемы с контролем? Может, ты просто не так крепко её связал. Ай!
J. Daniel Atlas[на секунду идет к телефону]Вот что будет. Ты останешься тут и замолчишь, а я позвоню, и примерно через пять минут сюда придут кое-кто...