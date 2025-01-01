Глаз. Он может и не врать, но не думайте ни на секунду, что он не умеет лгать. Видеть — значит верить. Но правда ли это? Или всего лишь иллюзия? Люди видят Четверку всадников как благородных Робин Гудов. Но так ли это? Или они всего лишь обычные воры? Всё зависит от точки зрения. Вот что вам известно: они ограбили банк в Париже, находясь на сцене в Лас-Вегасе. Они обманули страховщика на сотни миллионов долларов и исчезли с крыши в Нью-Йорке, всегда осыпая своих преданных фанатов деньгами. Вот чего вы не знаете: они оставили одного мужчину позади, подставленного, с грехом пополам... меня. Слушаете, всадники? Когда вы появитесь, а я знаю, что появитесь, я буду там, ждать вас. Запомните мои слова: вы получите по заслугам... так, как не ожидаете и не можете себе представить, но заслуживаете. Потому что я верю в одно — око за око.