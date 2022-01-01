Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Реальность
Реальность, 2014: актеры и роли
Réalité
Реальность
2014 / Франция
Трейлер
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Реальность, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Квентин Дюпьё
Quentin Dupieux
В ролях
Ален Шаба
Alain Chabat
Джонатан Ламбер
Jonathan Lambert
Элоди Буше
Élodie Bouchez
Кайла Кенеди
Kyla Kenedy
Эрик Верхейм
Джон Гловер
John Glover
Лола Делон
Lola Delon
Мэтт Батталья
Matt Battaglia
Сьюзан Диол
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу