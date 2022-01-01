Наша рецензия

В поле зрения признанного гения Александра Миндадзе попала тема, не угасающая в кинематографе уже десятки лет. Правда, подход к ней он избрал радикально новый и взглянул на войну совершенно с иного ракурса. Российский режиссёр, уводя зрителей в 1941 год, выставляет на шахматную доску своего кинополотна фигуры не соотечественников, а немцев. На весьма бурных первых порах фильма он знакомит нас с четырьмя героями, из которых с неспешностью на первый план выдвигается склонный к молчанию Ханс.…