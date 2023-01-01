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Водная страна
Киноафиша Фильмы Водная страна Водная страна, 1992: актеры и роли
Waterland Водная страна 1992 / Великобритания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Водная страна, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Джилленхол Стивен Джилленхол Stephen Gyllenhaal
В ролях
Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Грант Варнок Лина Хиди Лина Хиди Lena Headey Каллум Диксон Callum Dixon Росс МакКолл Ross McCall Шинед Кьюсак Шинед Кьюсак Sinéad Cusack Шон Магуайр Шон Магуайр Sean Maguire
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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