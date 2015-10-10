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Бумажные города Бумажные города
Киноафиша Фильмы Бумажные города Отзывы о фильме «Бумажные города»
Paper Towns Бумажные города 2015 / США
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Бумажные города»

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Наша рецензия

Разовый просмотр Режиссер, который берется снимать фильмы по книгам – заведомо плохой режиссер. Более того, он еще «тот самый нехороший человек, который посмел изменить концовку», «не включил эпичный момент, где герои убивают друг друга», «поменял цвет волос главной героини» и т.д, и т.п. Фанаты «Гарри Поттера» до сих, мягко говоря, не любят Криса Коламбуса за то, что он упустил или изменил столько замечательных моментов (например, вместо Невилла Долгопупса отправил Гермиону в запретный лес).…

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Лиза 10 октября 2015, 16:23
✊ бегу на него)
10 октября 2015, 16:23 Ответить
kim 10 октября 2015, 16:23
Это худшее кино, что я видела за последние лет 10. Начиная от бредового содержания и заканчивая тупым юмором и нереалистичной игрой актеров (хотя как еще играть в подобном бреде). вытерпеть половину оказалось испытанием
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Юрий 10 октября 2015, 16:23
Фильм хороший. Необычный, интересный, идея заставляет досмотреть до конца. Есть какая-то необъяснимая романтика, которая притягивает к себе. Хоть и местами немного грустная) Но много и веселых моментов. Не секунды не пожалел, что сходил. Фильм вдохновляет, в отличии от никчемных русских быдло-комедий.
10 октября 2015, 16:23 Ответить
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