Наша рецензия

Разовый просмотр Режиссер, который берется снимать фильмы по книгам – заведомо плохой режиссер. Более того, он еще «тот самый нехороший человек, который посмел изменить концовку», «не включил эпичный момент, где герои убивают друг друга», «поменял цвет волос главной героини» и т.д, и т.п. Фанаты «Гарри Поттера» до сих, мягко говоря, не любят Криса Коламбуса за то, что он упустил или изменил столько замечательных моментов (например, вместо Невилла Долгопупса отправил Гермиону в запретный лес).…