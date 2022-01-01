Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бумажные города
Бумажные города, 2015: актеры и роли
Paper Towns
Бумажные города
2015 / США
Трейлер
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Бумажные города, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Шрейер
Jake Schreier
В ролях
Нат Вулф
Nat Wolff
Кара Делевинь
Cara Delevingne
Кара Буоно
Cara Buono
Холстон Сейдж
Halston Sage
Остин Абрамс
Austin Abrams
Кэйтлин Карвер
Caitlin Carver
Гриффин Фриман
Griffin Freeman
Мэг Кросби
Meg Crosbie
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог