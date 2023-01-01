Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снайпер Снайпер
Киноафиша Фильмы Снайпер Награды и номинации фильма Снайпер
American Sniper Снайпер 2014 / США
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Снайпер

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года
Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото
Вот какие советские песни окончательно вырезали из концертных записей: весь Союз знал их наизусть
Орбакайте не брали в «Чучело», даже зная, чья она дочь: вот что не нравилось Быкову
Подставили у всех на глазах: на выступлении Валиевой за границей случилось непредвиденное
Быкова хотели отправить в тюрьму из-за фильма «Чучело»: сейчас такое немыслимо
Роман с Градским и громкий провал: как живет самая скандальная победительница «Голоса»
Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины
От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы
Рязанов не успел снять фильм, о котором мечтал: за проект взялся другой режиссер и все испортил
Тарасова парой фраз унизила российских спортсменов: не за горами скандал
Снималась под другой фамилией: единицы помнят первое появление Александровой на ТВ
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше