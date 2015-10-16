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American Sniper Снайпер 2014 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Снайпер»

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Яэль 16 октября 2015, 22:12
✊ ✊ ✊ Купер красавичк))
16 октября 2015, 22:12 Ответить
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Цитата (peacefrog, 15/01/2015 - 02:01:07):если бы не тот всколыхнувший всю Америку досадный эпизод, который произошел с Крисом Кайлом 2 февраля 2013 года на стрельбище в округе Эрат, штат Техас.



Я в этот день буду праздновать, всегда! Смерть американского урода, от руки такого же урода. Надеюсь кто нибудь пристрелит всю семью Кайла..
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Цитата (Stranger, 23/02/2015 - 14:10:15):тебе больше по душе арабские уроды которые отрезают ни в чем неповинным людям головы?



Нет, но они порождения этого снайпера, и его товарищей. Я бы лично отрезал не одну голову, если бы по моей стране, разгуливали снайперы из другой страны. В хронологическом порядке именно так а не наоборот. И замечу, что хим.оружия так и не нашли. Так что вопрос, чем убивать не очень уместен, все одинаково. Только одни защищают свою страну, а другие нападают на нее.
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Toporock 18 октября 2015, 00:52
Цитата (Stranger, 23/02/2015 - 14:10:15):тебе больше по душе арабские уроды которые отрезают ни в чем неповинным людям головы?



Да и по количеству жертв не сравнимо. Все таки Кайл чемпион по убийствам. Может ему памятник поставить?
18 октября 2015, 00:52 Ответить
fanbunga 2 ноября 2015, 01:19
Ну не знаю. Экшен занятный. Он такой...вдумчивый ✊ .

Купер не похоже, чтобы раскачался, по-моему, просто разъелся до здоровяка.

Вообще всё это похоже на то, как если бы сели жопой на муравейник и удивились, чейто муравьи кусачие такие? и давай их давить, алькайдой называть.
2 ноября 2015, 01:19 Ответить
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