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Снайпер
Отзывы о фильме «Снайпер»
American Sniper
Снайпер
2014 / США
Трейлер
6.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Яэль
16 октября 2015, 22:12
✊ ✊ ✊ Купер красавичк))
16 октября 2015, 22:12
0
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Toporock
18 октября 2015, 00:52
Цитата (peacefrog, 15/01/2015 - 02:01:07):
если бы не тот всколыхнувший всю Америку досадный эпизод, который произошел с Крисом Кайлом 2 февраля 2013 года на стрельбище в округе Эрат, штат Техас.
Я в этот день буду праздновать, всегда! Смерть американского урода, от руки такого же урода. Надеюсь кто нибудь пристрелит всю семью Кайла..
18 октября 2015, 00:52
0
0
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Toporock
18 октября 2015, 00:52
Цитата (Stranger, 23/02/2015 - 14:10:15):
тебе больше по душе арабские уроды которые отрезают ни в чем неповинным людям головы?
Нет, но они порождения этого снайпера, и его товарищей. Я бы лично отрезал не одну голову, если бы по моей стране, разгуливали снайперы из другой страны. В хронологическом порядке именно так а не наоборот. И замечу, что хим.оружия так и не нашли. Так что вопрос, чем убивать не очень уместен, все одинаково. Только одни защищают свою страну, а другие нападают на нее.
18 октября 2015, 00:52
0
0
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Toporock
18 октября 2015, 00:52
Цитата (Stranger, 23/02/2015 - 14:10:15):
тебе больше по душе арабские уроды которые отрезают ни в чем неповинным людям головы?
Да и по количеству жертв не сравнимо. Все таки Кайл чемпион по убийствам. Может ему памятник поставить?
18 октября 2015, 00:52
0
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fanbunga
2 ноября 2015, 01:19
Ну не знаю. Экшен занятный. Он такой...вдумчивый ✊ .
Купер не похоже, чтобы раскачался, по-моему, просто разъелся до здоровяка.
Вообще всё это похоже на то, как если бы сели жопой на муравейник и удивились, чейто муравьи кусачие такие? и давай их давить, алькайдой называть.
2 ноября 2015, 01:19
0
0
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Я в этот день буду праздновать, всегда! Смерть американского урода, от руки такого же урода. Надеюсь кто нибудь пристрелит всю семью Кайла..
Нет, но они порождения этого снайпера, и его товарищей. Я бы лично отрезал не одну голову, если бы по моей стране, разгуливали снайперы из другой страны. В хронологическом порядке именно так а не наоборот. И замечу, что хим.оружия так и не нашли. Так что вопрос, чем убивать не очень уместен, все одинаково. Только одни защищают свою страну, а другие нападают на нее.
Да и по количеству жертв не сравнимо. Все таки Кайл чемпион по убийствам. Может ему памятник поставить?
Купер не похоже, чтобы раскачался, по-моему, просто разъелся до здоровяка.
Вообще всё это похоже на то, как если бы сели жопой на муравейник и удивились, чейто муравьи кусачие такие? и давай их давить, алькайдой называть.
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