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Снайпер Снайпер
Киноафиша Фильмы Снайпер Снайпер, 2014: актеры и роли
American Sniper Снайпер 2014 / США
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Снайпер, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Люк Граймс Люк Граймс Luke Grimes Джейк Макдорман Джейк Макдорман Jake McDorman Кайл Галлнер Кайл Галлнер Kyle Gallner Макс Чарльз Max Charles Брандо Итон Brando Eaton Рейнальдо Гальегос Рейнальдо Гальегос Reynaldo Gallegos
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