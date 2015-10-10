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Убрать из друзей
Отзывы о фильме «Убрать из друзей»
Unfriended
Убрать из друзей
2015 / США
Трейлер
5.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Сергей
10 октября 2015, 18:31
Ребята не партесь!.. и не напрягайтесь! Мне жаль Митча - единственный парень, который остался верен чувству, то что называется любовь. Я не удивлен, что виртуальный мир интернета стал как раз тем пространством откровенного б...дства или блуда - как хотите: блуда по лабиринтам сети или б...дства среди друзей, но так строится лестница на верх к вершине власти, когда Панночка на шее Хомы (Гоголь-Вий)или Блудница оседлавшая Единорога (откровение Ионна)и поэтому хочу спросить всех вас - фильм о "друзьях" - ни предупреждение ли о конце света, этого света, когда переступают через мать питающая вас молоком, если вы не появились из опыта клонирования этой цивилизации? Фильм умный и о нас, а не о каких-то там голливудских жутиках, через которые мы, к сожалению, уже всматриваемся в других, Здесь вы найдете все: и детектив и триллер и ужас, а самое главное - себя в этом блуде... Очень советую, а если вам жаль денег, то могу одолжить... если вы мои друзья
✊
10 октября 2015, 18:31
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Татьяна
10 октября 2015, 18:31
Фильм просто отстой,многие зрители ушли не досмотрев.Сидела до конца т.к. ожидала хоть нормальной концовки,но увы....хрень полнейшая!!!!
10 октября 2015, 18:31
0
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КАТТИ
10 октября 2015, 18:31
ужас,не ходите,не смотрите.Не тратьте время на ахинею
10 октября 2015, 18:31
0
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Дженни_Кодес
10 октября 2015, 18:31
Оставлю хоть один положительный отзыв! Фильм надо смотреть и читать внимательно! И оставить свою лень и предрассудки за пределами кинотеатра. При том, что сама не люблю жанр мистики, а также делая скидку на малобюджетность и незрелищность, я приятно поражена тем, как точно сценаристам и режиссёрам удалось выразить главную мысль! Первые 20 минут въезжаешь в тему, привыкаешь к постоянному чтению, а потом понимаешь, насколько актуальная затронута тема и как точно она раскрыта в фильме. Мы видим виртуальную жизнь молодых людей. Мне это не близко, но об этом полезно знать, т.к. у меня растут дети! И я бы хотела оградить их от постоянного тупого торчания в сети. Там есть свои понятия, свои законы. Было даже интересно смотреть наглядно, как человек выражает мысль виртуально, о чём он думает и что на самом деле пишет, как он мыслит... И вроде бы все друзья, но вдруг в их кружок без приглашения вступает подруга, которая год назад покончила с собой, не выдержав публичного видео-позора. И начинается самосуд. В итоге мы видим, как каждый из компании якобы друзей и любящих друг друга людей оказывается сволочью и предателем. И если бы не такое разоблачение, эти молодые люди, скорее всего, продолжали бы врать друг другу, изменять, подставлять и выкладывать порочащие видео под видом невинной шутки. В фильме губительными оказываются лицемерие, лесть и подлость. Становится жутко и страшно: а что, если бы вдруг все узнали бы правду обо всех? А что, если бы всех людей бы поставили в такие обстоятельства, когда надо сказать правду или умереть? Стали бы тогда они, зная о предстоящей расплате, совершать мерзкие поступки, предавая самых близких? И если это зрителю видится подлым и мерзким, может это заставит задуматься и завтра совершить хотя бы на один плохой поступок меньше? Быть может, говоря кому-то резкие слова или пытаясь затроллить в сети, подумать о последствиях? К сожалению, люди жестоки. А в последнее время жестокими стали и дети. Так может мы, взрослые, задумаемся? Вобщем, если есть хоть капля неравнодушия и немного интеллекта, посмотрите этот фильм! Режиссёру браво! Это успех в данном жанре.
10 октября 2015, 18:31
0
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иван
10 октября 2015, 18:31
Низкокачественная и дешёвая чушь. Жалко времени. Окончательно выбесил момент когда тупая овца вызывала копов через людей онлайн. Лео Габриадзе не подходи близко к съёмочной площадке. Чтоб ты сдох!!! Студенты первокурсники МГУКИ снимают более качественное и бюджетное кино!!! НЕ ХОДИТЕ. МОЖЕТ ТОГДА МЕНЬШЕ ДЕРЬМА БУДУТ КИДАТЬ В ПРОКАТ. ПУСТЬ ЭТО ПОКАЗЫВАЮТ В ШТАТАХ И ЕВРОПЕ!!! А ВЫ СХОДИТЕ В ТЕАТР ИЛИ РЕСТОРАН!!!
10 октября 2015, 18:31
0
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даша
10 октября 2015, 18:31
не знаю почему столько гневных отзывов,фильм и не претендовал на оскар,как мне кажется. в целом интересно,сюжет не затёрт, это лучше чем когда семья переезжает в новый дом и начинается мистика..вот такой сюжет реально приелся до зубного скрежета. снят конечно малобюджетненько, но при этом не теряется. плюс затронута очень актуальная тема интернета, соцсетей плюс тема измены и предательства.но очевидно не все умы это могут понять
10 октября 2015, 18:31
0
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Алексей
10 октября 2015, 18:31
А мне очень понравился фильм.
Смотрится на одном дыхании. По поводу комментариев, что приходится много читать, мне кажется что молодежка просто разучилась быстро читать)))) и это их бесит))))
Фильм охренительный!!!! Тема раскрыта актуальная: не говни за спиной. Скажи в лицо. Отвечай за свои слова и поступки.
Ставлю 10 из 10.
Респект и режиссеру и продюсеру )))))
10 октября 2015, 18:31
0
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Кристи
10 октября 2015, 18:31
Где можно посмотреть фильм? Скиньте ссылку
10 октября 2015, 18:31
0
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Максим
10 октября 2015, 18:31
Через 10 минут ушёл из зала, полная лажа
10 октября 2015, 18:31
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Я
11 октября 2015, 23:29
Первые 30 минут сидел с таким лицом -_-, потом когда начался экшон, я немного развеселился, но потом опять стало скучно,и кстати этот шум в "напряженных моментах" должен был пугать и нагнетать обстановку, однако он просто мешал, не рекомендую, сам ушел через час после начала сеанса
11 октября 2015, 23:29
0
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Василий
11 октября 2015, 23:29
Если не углубляться в подробности, то фильм, хотя даже фильмом язык не поворачивается назвать, оцениваю на 1 из 10.
Потратил только 1,5 часа драгоценного времени и 170 рублей. Уж не сочтите за жадность, но лучше б на эти деньги купил в маке капучино и пирожок - эмоций было бы больше!
Не понятен изначально была не понятна стилистика данного "фильма".
Как писали раннее, на задних рядах было плохо видно текст сообщений, которые безбожно мелькали на протяжении всего фильма.
Страшных моментов почти не было, а если даже и были, то были засмеены большей частью зала.
Мой вердикт - НЕ ТРАТЬТЕ НА ЭТО Г...О ДЕНЬГИ.
✊ ✊ ✊ ✊
11 октября 2015, 23:29
0
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Алекс
11 октября 2015, 23:29
Изначально больше смахивало на комедию. Отвратительную комедию. Потом попытались внести немного "ужаса", но и это не удалось, никакого психологического давления, ничего. Качество отвратительное, даже переведено не все, 2 из 10.
11 октября 2015, 23:29
0
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ArtiQl
11 октября 2015, 23:29
Фильм понравился. Читать приходится весь фильм, но это не мешало просмотру. Возможно из-за того, что такого рода фильм смотрел впервые, он мне и понравился. Но ужасами его назвать сложно. Поставил 9, так как мне было интересно.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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noname
11 октября 2015, 23:29
для 15 летний, может, и пойдет.. тупое кино ни о чем, триллером это назвать можно с большой натяжкой. не рекомендую
11 октября 2015, 23:29
0
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Лиса
11 октября 2015, 23:29
Хотелось встать и уйти уже в начале просмотра! Тупое кино, не страшное, неудобно смотреть (приходится все время читать), сюжет никакой. Не тратьте свое время и деньги!!!
11 октября 2015, 23:29
0
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ольга
11 октября 2015, 23:29
из 10 ставлю 1! вообще не интересно! не страшно! никак! не стоит тратить деньги!
11 октября 2015, 23:29
0
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Миленка
11 октября 2015, 23:29
По поводу "приходится все время читать"
Вот, это, реально, тяжело... Я в шоке, только из-за этого и снижают оценку... Что за люди, читать тяжело...
11 октября 2015, 23:29
0
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Убрать из друзей
11 октября 2015, 23:29
Вчера были фильм ни о чем,половина зала ушла через 15 минут
11 октября 2015, 23:29
0
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Елена
11 октября 2015, 23:29
Полная чушь!!! Не ходите, не тратьте свое время и деньги!!!
11 октября 2015, 23:29
0
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Рита
11 октября 2015, 23:29
Ребят, фильм - дерьмо, хотя судя по триллеру он должен быть интересным, но нет, он не оправдал своих ожиданий. Весь фильм нужно сидеть и читать, это просто скучно, половина людей встало и ушло, жалко потраченных денег и времени. ✊ ✊
11 октября 2015, 23:29
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Татьяна
11 октября 2015, 23:34
Очень тяжело смотреть фильм: постоянно приходится читать сообщения в разных углах экрана. "Хоррор", происходящий на заднем плане вообще не видно из-за задуманного плохого качества изображения.
Если по 10-балльной шкале, то 2!
11 октября 2015, 23:34
0
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армен
11 октября 2015, 23:34
очередной херня.....
11 октября 2015, 23:34
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✊
Смотрится на одном дыхании. По поводу комментариев, что приходится много читать, мне кажется что молодежка просто разучилась быстро читать)))) и это их бесит))))
Фильм охренительный!!!! Тема раскрыта актуальная: не говни за спиной. Скажи в лицо. Отвечай за свои слова и поступки.
Ставлю 10 из 10.
Респект и режиссеру и продюсеру )))))
Потратил только 1,5 часа драгоценного времени и 170 рублей. Уж не сочтите за жадность, но лучше б на эти деньги купил в маке капучино и пирожок - эмоций было бы больше!
Не понятен изначально была не понятна стилистика данного "фильма".
Как писали раннее, на задних рядах было плохо видно текст сообщений, которые безбожно мелькали на протяжении всего фильма.
Страшных моментов почти не было, а если даже и были, то были засмеены большей частью зала.
Мой вердикт - НЕ ТРАТЬТЕ НА ЭТО Г...О ДЕНЬГИ.
✊ ✊ ✊ ✊
Вот, это, реально, тяжело... Я в шоке, только из-за этого и снижают оценку... Что за люди, читать тяжело...
Если по 10-балльной шкале, то 2!
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