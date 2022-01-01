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Время и ветер
Время и ветер, 2013: актеры и роли
O Tempo e o Vento
Время и ветер
2013 / Бразилия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Время и ветер, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жайме Монжардим
Jayme Monjardim
В ролях
Фернанда Монтенегро
Fernanda Montenegro
Тьяго Ласерда
Thiago Lacerda
Марджори Эстиано
Клео Пирес
Cléo Pires
Матеус Коста
Matheus Costa
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