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Время и ветер Время и ветер
Киноафиша Фильмы Время и ветер Время и ветер, 2013: актеры и роли
O Tempo e o Vento Время и ветер 2013 / Бразилия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Время и ветер, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жайме Монжардим Jayme Monjardim
В ролях
Фернанда Монтенегро Фернанда Монтенегро Fernanda Montenegro Тьяго Ласерда Thiago Lacerda Марджори Эстиано Клео Пирес Cléo Pires Матеус Коста Matheus Costa
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