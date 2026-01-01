Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Керель Награды и номинации фильма Керель

Награды и номинации фильма Керель 1982

Венецианский кинофестиваль 1982 Венецианский кинофестиваль 1982
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1984 Золотая малина 1984
Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худший саундтрек
Номинант
 Худшая песня
Номинант
