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Керель
Керель, 1982: актеры и роли
Querelle
Керель
1982 / Германия / Франция
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Керель, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Брэд Дэвис
Brad Davis
Франко Неро
Franco Nero
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Лоран Мале
Laurent Malet
Ханно Пешль
Гюнтер Кауфманн
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