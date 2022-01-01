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Керель Керель
Киноафиша Фильмы Керель Керель, 1982: актеры и роли
Querelle Керель 1982 / Германия / Франция
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Керель, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Брэд Дэвис Brad Davis Франко Неро Франко Неро Franco Nero Жанна Моро Jeanne Moreau Лоран Мале Laurent Malet Ханно Пешль Гюнтер Кауфманн Hans-Günther Kaufmann
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