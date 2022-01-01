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Люди и птицы
Люди и птицы, 2014: актеры и роли
Bird People
Люди и птицы
2014 / США
Трейлер
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Люди и птицы, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паскаль Ферран
Pascale Ferran
В ролях
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Джош Чарльз
Josh Charles
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Кларк Джонсон
Clark Johnson
Анаис Демустье
Anaïs Demoustier
Рошди Зем
Roschdy Zem
Джеффри Кантор
Geoffrey Cantor
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