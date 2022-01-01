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Люди и птицы Люди и птицы
Киноафиша Фильмы Люди и птицы Люди и птицы, 2014: актеры и роли
Bird People Люди и птицы 2014 / США
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Люди и птицы, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паскаль Ферран Pascale Ferran
В ролях
Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Джош Чарльз Джош Чарльз Josh Charles Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Кларк Джонсон Кларк Джонсон Clark Johnson Анаис Демустье Анаис Демустье Anaïs Demoustier Рошди Зем Рошди Зем Roschdy Zem Джеффри Кантор Geoffrey Cantor
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