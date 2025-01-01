Mom[Начинает плакать]Я знала, что этот день наступит. Просто... я не думала, что ты будешь так черт#во рад уезжать.
MasonНу, я не то чтобы прям очень рад... чего ты ждёшь?
MomЗнаешь, что я понял? Моя жизнь просто так и пройдёт. Вот так вот. Эта череда событий. Жениться. Заводить детей. Разводиться. Время, когда мы думали, что у тебя дислексия. Когда я учила тебя кататься на велосипеде. Разводиться... снова. Получать степень магистра. Наконец-то получить работу, о которой мечтала. Провожать Саманту в колледж. Провожать тебя в колледж. Знаешь, что дальше? А? Это будет моё черт#во похороны! Просто уходи и оставь мою фотографию!
MasonНу, типа эльфов и всякого такого. Люди просто это придумали.
DadО, я не знаю. А что заставляет тебя думать, что эльфы более волшебные, чем, скажем, кит? Понимаешь, о чём я? А если я расскажу тебе историю о том, как под океаном живёт гигантское морское млекопитающее, которое пользуется сонаром и поёт песни, и оно настолько огромное, что его сердце размером с машину, и ты можешь проползти по его артериям? Я думаю, ты бы сочёл это довольно волшебным, правда?
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Samantha[когда семья в последний раз покидает дом перед переездом]Прощай, двор! Прощай, мирт! Прощай, почтовый ящик! Прощай, коробка с вещами, которые мама не разрешает брать, но мы не хотим выбрасывать. Прощай, дом, я никогда не полюблю маму так сильно, как сейчас, за то, что она заставила нас переехать!
MomСаманта! Почему бы тебе не попрощаться с этой своей маленькой кпшной дурью, ладно? Потому что мы это в машину не возьмём.
DadВо всём? В чём смысл? Честно, я х## знает. Никто толком не знает, понял? Мы все просто плывём по течению. Хорошая новость в том, что ты что-то чувствуешь. И нужно за это держаться.
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MasonМне кажется, что есть столько всего, чем я мог бы заниматься и, наверное, хочу заниматься, но просто не делаю этого.
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MasonНаконец-то я всё понял. Это как тогда, когда поняли, что строить киборгов и роботов будет слишком дорого. Знаешь, это просто нереальные затраты. Решили просто позволить людям самим превращаться в роботов. Вот что происходит прямо сейчас. Почему бы и нет? Нас — миллиардов просто лежащих без дела. Мы ничего не стоим. Мы даже неплохо умеем сами о себе заботиться и постоянно размножаемся. И, как выяснилось, мы уже биологически запрограммированы на эти маленькие кибер-апгрейды. Я недавно читал, что когда ты слышишь этот звук в почте, у тебя в мозгу выбрасывается дофамин. Как будто нас химически награждают за то, что мы позволяем себя промывать мозги. Насколько это зло? Мы п#зд#ны.
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Dad[во время агитации на президентских выборах 2008 года]Пойди забери тот плакат Маккейна, ладно?
DadВторая сторона второго диска, первые четыре трека. У тебя "Band on the Run", потом "My Sweet Lord", потом "Jealous Guy", и "Photograph." Да ну! Это идеальный переход. У тебя Пол, который ведёт тебя на вечеринку, Джордж, который говорит с тобой о Боге, Джон просто "Нет, это про любовь и боль", а потом Ринго, который просто говорит: "Эй, давай наслаждаться тем, что у нас есть, пока оно у нас есть."
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Mom[Мейсон-младший и Саманта начинают драться на заднем сиденье]Эй! Что там у вас происходит? Прекратите! Сделайте преграду! Давай, сооруди преграду из подушки!
MomЛадно, играем так: кто дольше всех молчит — тот и выигрывает. Ну, поехали!
[Саманта и Мейсон-младший начинают щекотать друг друга вместо этого]
DadЛадно, слушай, вот что надо делать. Сначала нужно задавать девушке много вопросов, потом внимательно слушать её ответы, реально интересоваться ею. Если сможешь так — будешь на порядок круче всех остальных парней.
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Mason[Находится рядом с мамой, лежащей на полу в гараже рядом с Биллом]Что случилось?
DadЯ... я твой единственный бывший на этой вечеринке?
Mom[смеётся]Да. Но я здесь не твоя единственная жена.
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Dad[расстроен односложными ответами Мейсона-младшего и Саманты]Нет, нет, нет. Я не собираюсь быть *тем* типом. Знаешь, "биологический отец, которого я вижу по выходным, с которым поддерживаю светскую беседу, пока он меня возит и покупает какую-то фигню". Нет.
SamanthaПап, эти вопросы довольно сложно ответить.
DadЧто тут сложно в вопросе "какую скульптуру ты делаешь"?