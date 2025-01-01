Mason Мне кажется, что есть столько всего, чем я мог бы заниматься и, возможно, хотел бы заниматься, но просто не делаю этого.

Sheena Почему не делаешь?

Mason Наверное, просто боюсь, что подумают люди. Знаешь, осуждение.

Sheena Да. Легко сказать: мне плевать, что думают другие. Но на самом деле всем не всё равно, знаешь. В глубине души.

Mason Я злюсь на всех этих людей, с которыми сталкиваюсь, за то, что они меня контролируют или что-то в этом роде, но они даже не подозревают, что делают это.

Sheena И в этом идеальном мире, где тебя никто не контролирует, что меняется? Что происходит?

Mason Всё. Я просто хочу делать всё, что хочу, потому что это заставляет меня чувствовать себя живым. А не создавать видимость нормальной жизни.

Sheena Что бы это ни значило.

Mason Думаю, это мало что значит.

Sheena Ты немного странный, ты знаешь?

Mason Да? Это комплимент?

Sheena Не знаю. Хочешь быть странным?

Mason Я не хочу пугать детей в парке или что-то в этом роде.

Mason Мне действительно нравится с тобой разговаривать. Обычно я даже не пытаюсь озвучивать свои мысли или чувства, это никогда не звучит правильно. Слова — глупость.

Sheena А почему ты пытаешься со мной?