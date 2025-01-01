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Киноафиша Фильмы Отрочество Цитаты из фильма Отрочество

Цитаты из фильма Отрочество

Nicole Знаешь, все всегда говорят: лови момент? А я вот думаю, что всё наоборот. Типа момент нас ловит.
Mason Да. Да, знаю. Это постоянно — этот момент. Просто... он будто всегда именно сейчас, понимаешь?
Nicole Да.
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Dad [Мэйсон-младший сбрасывает кеглю в канал] Ладно, не парься.
Mason Хотел бы я ставить бортики...
Dad Бортики тебе не нужны, жизнь не ставит бортики.
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Mom [Мейсон уезжает в колледж] Это худший день в моей жизни.
Mason О чём ты говоришь?
Mom [Начинает плакать] Я знала, что этот день наступит. Просто... я не думала, что ты будешь так черт#во рад уезжать.
Mason Ну, я не то чтобы прям очень рад... чего ты ждёшь?
Mom Знаешь, что я понял? Моя жизнь просто так и пройдёт. Вот так вот. Эта череда событий. Жениться. Заводить детей. Разводиться. Время, когда мы думали, что у тебя дислексия. Когда я учила тебя кататься на велосипеде. Разводиться... снова. Получать степень магистра. Наконец-то получить работу, о которой мечтала. Провожать Саманту в колледж. Провожать тебя в колледж. Знаешь, что дальше? А? Это будет моё черт#во похороны! Просто уходи и оставь мою фотографию!
Mason Ты не забегаешь вперёд, типа, на 40 лет?
Mom Я просто думала, что будет больше.
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Mason Пап, в мире ведь на самом деле нет никакой магии, правда?
Dad Что ты имеешь в виду?
Mason Ну, типа эльфов и всякого такого. Люди просто это придумали.
Dad О, я не знаю. А что заставляет тебя думать, что эльфы более волшебные, чем, скажем, кит? Понимаешь, о чём я? А если я расскажу тебе историю о том, как под океаном живёт гигантское морское млекопитающее, которое пользуется сонаром и поёт песни, и оно настолько огромное, что его сердце размером с машину, и ты можешь проползти по его артериям? Я думаю, ты бы сочёл это довольно волшебным, правда?
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Samantha [когда семья в последний раз покидает дом перед переездом] Прощай, двор! Прощай, мирт! Прощай, почтовый ящик! Прощай, коробка с вещами, которые мама не разрешает брать, но мы не хотим выбрасывать. Прощай, дом, я никогда не полюблю маму так сильно, как сейчас, за то, что она заставила нас переехать!
Mom Саманта! Почему бы тебе не попрощаться с этой своей маленькой кпшной дурью, ладно? Потому что мы это в машину не возьмём.
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Mason В чём смысл?
Dad В чём?
Mason Не знаю, во всём этом. Во всём.
Dad Во всём? В чём смысл? Честно, я х## знает. Никто толком не знает, понял? Мы все просто плывём по течению. Хорошая новость в том, что ты что-то чувствуешь. И нужно за это держаться.
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Mason Мне кажется, что есть столько всего, чем я мог бы заниматься и, наверное, хочу заниматься, но просто не делаю этого.
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Mason Наконец-то я всё понял. Это как тогда, когда поняли, что строить киборгов и роботов будет слишком дорого. Знаешь, это просто нереальные затраты. Решили просто позволить людям самим превращаться в роботов. Вот что происходит прямо сейчас. Почему бы и нет? Нас — миллиардов просто лежащих без дела. Мы ничего не стоим. Мы даже неплохо умеем сами о себе заботиться и постоянно размножаемся. И, как выяснилось, мы уже биологически запрограммированы на эти маленькие кибер-апгрейды. Я недавно читал, что когда ты слышишь этот звук в почте, у тебя в мозгу выбрасывается дофамин. Как будто нас химически награждают за то, что мы позволяем себя промывать мозги. Насколько это зло? Мы п#зд#ны.
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Dad [во время агитации на президентских выборах 2008 года] Пойди забери тот плакат Маккейна, ладно?
Mason Что?
Dad Возьми плакат Маккейна. Иди, порви его, давай. Бери, бери, бери, давай, давай, давай!
Dad [Мэйсону, после того, как он забрал плакат Маккейна] Отлично, отлично. Горжусь тобой, сынок.
Samantha Вы нас посадите.
Dad Слушай, я патриот, понял? И иногда в этой жизни надо бороться.
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Mason Мне кажется, что есть столько всего, чем я мог бы заниматься и, возможно, хотел бы заниматься, но просто не делаю этого.
Sheena Почему не делаешь?
Mason Наверное, просто боюсь, что подумают люди. Знаешь, осуждение.
Sheena Да. Легко сказать: мне плевать, что думают другие. Но на самом деле всем не всё равно, знаешь. В глубине души.
Mason Я злюсь на всех этих людей, с которыми сталкиваюсь, за то, что они меня контролируют или что-то в этом роде, но они даже не подозревают, что делают это.
Sheena И в этом идеальном мире, где тебя никто не контролирует, что меняется? Что происходит?
Mason Всё. Я просто хочу делать всё, что хочу, потому что это заставляет меня чувствовать себя живым. А не создавать видимость нормальной жизни.
Sheena Что бы это ни значило.
Mason Думаю, это мало что значит.
Sheena Ты немного странный, ты знаешь?
Mason Да? Это комплимент?
Sheena Не знаю. Хочешь быть странным?
Mason Я не хочу пугать детей в парке или что-то в этом роде.
Mason Мне действительно нравится с тобой разговаривать. Обычно я даже не пытаюсь озвучивать свои мысли или чувства, это никогда не звучит правильно. Слова — глупость.
Sheena А почему ты пытаешься со мной?
Mason Не знаю, наверное, мне с тобой комфортно.
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Samantha [после того, как навсегда ушли из семьи Билла] Почему мы не можем взять с собой Рэнди и Минди?
Mom Потому что, дорогая, я не их законный опекун, это похищение, и это противозаконно.
Samantha Ты не могла поговорить с их мамой?
Mom Я пыталась, но с ней не связаться.
Samantha Ну, что с ними будет?
Mom [начинает плакать] Я не знаю...
Samantha Почему ты плачешь?
Mom Потому что у меня нет всех ответов.
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Mom [Везу Мэйсона-младшего из школы] Твоя учительница сказала, что ты отстаёшь по домашним заданиям.
Mason Нет, я их сделал, они просто лежали в моём рюкзаке.
Mom Так почему ты их не сдал?
Mason Она их и не просила.
Mom Дорогой, она не должна просить. Это твоя обязанность — отдать ей их, как только сделаешь.
Mason А, понятно.
Mom Она ещё сказала, что ты сломал её точилку для карандашей.
Mason Нет, я этого не делал.
Mom Тогда что ты туда положил вместо карандашей?
Mason Камни.
Mom Зачем тебе было класть камни в точилку?
Mason Потому что мне они нужны для моей коллекции наконечников стрел.
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Mason [во время агитации на президентских выборах 2008 года] Привет, можно поставить у тебя на лужайке плакат Обамы?
No Obama Man Я что, похож на сторонника Барака *Х######* Обамы?
No Obama Man [Мэйсон уходит] Это частная собственность, понял? Я могу тебя застрелить!
Mason [про себя, уходя] Вот же му#ак!
Samantha У него на доме висит флаг Конфедерации.
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Nick [Мейсон-младший возвращается в класс из фотолаборатории после разговора с учителем] Что случилось, Мейсон? Ты как-то странно идёшь...
Mason П#здуй.
Nick Да я просто говорю. Ты там долго сидел...
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Dad Вторая сторона второго диска, первые четыре трека. У тебя "Band on the Run", потом "My Sweet Lord", потом "Jealous Guy", и "Photograph." Да ну! Это идеальный переход. У тебя Пол, который ведёт тебя на вечеринку, Джордж, который говорит с тобой о Боге, Джон просто "Нет, это про любовь и боль", а потом Ринго, который просто говорит: "Эй, давай наслаждаться тем, что у нас есть, пока оно у нас есть."
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Mom [Мейсон-младший и Саманта начинают драться на заднем сиденье] Эй! Что там у вас происходит? Прекратите! Сделайте преграду! Давай, сооруди преграду из подушки!
Mom Ладно, играем так: кто дольше всех молчит — тот и выигрывает. Ну, поехали!
[Саманта и Мейсон-младший начинают щекотать друг друга вместо этого]
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Mason Ты всё ещё любишь папу?
Mom Я всё ещё люблю твоего отца, но это не значит, что нам было хорошо вместе.
Mason А если после переезда он будет нас искать, а не сможет найти?
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Mom Я провела первую половину жизни, собирая весь этот хлам, а теперь собираюсь вторую половину — избавляться от него!
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Mason Знаешь, Джим, ты не мой папа.
Jim Нет, я не твой папа. Знаешь, откуда я это знаю? Потому что я здесь. Я тот, кто работает, платит по счетам, заботится о тебе, твоей маме и сестре.
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Dad Она прикольная?
Mason Да.
Dad Ладно, слушай, вот что надо делать. Сначала нужно задавать девушке много вопросов, потом внимательно слушать её ответы, реально интересоваться ею. Если сможешь так — будешь на порядок круче всех остальных парней.
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Mason [Находится рядом с мамой, лежащей на полу в гараже рядом с Биллом] Что случилось?
Professor Bill Welbrock Твоя мама немного неудачно упала, а теперь разыгрывает сцену.
[к маме]
Professor Bill Welbrock Слезь с э##ой пола.
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Randy Эй, Пол, расскажи нам шутку!
Paul Чёрт. Блин. Иди к чёрту. Зад.
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Professor Bill Welbrock Я ненавижу сквош!
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Dad Я... я твой единственный бывший на этой вечеринке?
Mom [смеётся] Да. Но я здесь не твоя единственная жена.
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Dad [расстроен односложными ответами Мейсона-младшего и Саманты] Нет, нет, нет. Я не собираюсь быть *тем* типом. Знаешь, "биологический отец, которого я вижу по выходным, с которым поддерживаю светскую беседу, пока он меня возит и покупает какую-то фигню". Нет.
Samantha Пап, эти вопросы довольно сложно ответить.
Dad Что тут сложно в вопросе "какую скульптуру ты делаешь"?
Samantha Это абстракция!
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Dad Ты слышала про Сару Пэлин?
Samantha Да.
Dad Что ты знаешь про 17-летнюю дочь Сары Пэлин?
Samantha Она беременна.
Dad Верно. А знаешь, кем ты *не* будешь через пару лет, когда тебе исполнится 17?
Samantha Беременной?
Dad Точно. Так вот, как можно достигнуть этой цели? Первый способ — не заниматься сексом, понятно? Просто не лезть в это. Для твоей мамы и меня это не очень сработало. А второй способ?
[Mason пытается уйти]
Dad Куда ты собрался?
Mason В туалет.
Dad Ты не хочешь в туалет. Сядь, Мэйсон, просто сядь.
[смотрит на Саманту]
Dad Так какой второй способ? А?
[смотрит на Мэйсона]
Dad Твоя мама говорила с вами об этом?
Samantha [застенчиво и смущённо] Нет. Папа. Папа.
Dad Подожди, нет, она говорила с вами про... контрацепцию? А? Что? Она... про презервативы...
Samantha Нет, папа, пожалуйста, перестань.
Dad Она говорила об этом? Что? Что?
Samantha Папа!
Dad У Гарретта есть презерватив?
Samantha О боже! Папа!
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Mason Да-да, я знаю, это постоянно, эти моменты — будто всё происходит прямо сейчас, понимаешь?
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Professor Bill Welbrock Ты меня особо не любишь, да, Мейсон?
Professor Bill Welbrock Ничего, я тоже.
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Samantha А кто сейчас вообще пыль вытирает?
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Mason Зачем ты тогда вообще это купил?
Mom Потому что я просто обожаю принимать плохие решения и держать нас на грани нищеты.
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Dad Эти школьные любовные истории никогда не заканчиваются хорошо. Иди сюда. Я имею в виду, все так меняются, понимаешь? Шансы, что двое молодых людей останутся на одной волне, очень малы...
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