Вторая сторона второго диска, первые четыре трека. У тебя "Band on the Run", потом "My Sweet Lord", потом "Jealous Guy", и "Photograph." Да ну! Это идеальный переход. У тебя Пол, который ведёт тебя на вечеринку, Джордж, который говорит с тобой о Боге, Джон просто "Нет, это про любовь и боль", а потом Ринго, который просто говорит: "Эй, давай наслаждаться тем, что у нас есть, пока оно у нас есть."