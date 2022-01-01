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Отрочество Отрочество
Киноафиша Фильмы Отрочество Отрочество, 2014: актеры и роли
Boyhood Отрочество 2014 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отрочество, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Линклейтер Ричард Линклейтер Richard Linklater
В ролях
Эллар Колтрейн Эллар Колтрейн Ellar Coltrane Патрисия Аркетт Патрисия Аркетт Patricia Arquette Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Тамара Джолейн Ник Краузе Ник Краузе Nick Krause Джордан Ховард Jordan Howard Эви Томпсон Evie Thompson
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