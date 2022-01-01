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Отрочество
Отрочество, 2014: актеры и роли
Boyhood
Отрочество
2014 / США
Трейлер
8.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Отрочество, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Линклейтер
Richard Linklater
В ролях
Эллар Колтрейн
Ellar Coltrane
Патрисия Аркетт
Patricia Arquette
Итан Хоук
Ethan Hawke
Тамара Джолейн
Ник Краузе
Nick Krause
Джордан Ховард
Jordan Howard
Эви Томпсон
Evie Thompson
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