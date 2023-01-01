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Отрочество
Награды и номинации фильма Отрочество
Boyhood
Отрочество
2014 / США
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8.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Отрочество
Вся информация о фильме
Берлинале 2014
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру
Победитель
BAFTA 2015
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
В прокате
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