Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Oscar Shorts 2014. Фильмы
Oscar Shorts 2014. Фильмы, 2014: актеры и роли
The Oscar Nominated Short Films 2014: Live Action
Oscar Shorts 2014. Фильмы
2014 / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Oscar Shorts 2014. Фильмы, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эстебан Креспо
Esteban Crespo
Марк Гил
Ксавье Легран
Xavier Legrand
В ролях
Мартин Фриман
Martin Freeman
Том Холландер
Tom Hollander
Сантту Карвонен
Джоэнна Хаартти
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа