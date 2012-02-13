Menu
Poster of Sister
7.0 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films Sister

Sister

L'enfant d'en haut 18+
Synopsis

A drama set at a Swiss ski resort and centered on a boy who supports his sister by stealing from wealthy guests.
Country France / Switzerland
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2012
World premiere 13 February 2012
Release date
17 October 2013 Argentina
31 October 2013 Australia
26 April 2013 Austria
25 April 2012 Belgium
3 May 2013 Brazil
16 November 2012 Canada
24 September 2012 Croatia
24 January 2013 Denmark
18 April 2012 France
13 February 2012 Germany
26 October 2012 Great Britain
27 September 2012 Greece
18 July 2013 Hong Kong
28 June 2012 Hungary
11 May 2012 Italy
8 November 2012 Netherlands
21 September 2012 Norway
21 March 2013 Portugal
15 May 2013 Slovenia
9 August 2012 South Korea 12
15 November 2013 Spain
18 January 2013 Sweden
26 April 2012 Switzerland 12
5 October 2012 USA
21 November 2013 Uruguay
Worldwide Gross $1,218,174
Production Vega Film, Archipel 35, Radio Télévision Suisse (RTS)
Also known as
L'enfant d'en haut, Sister, Sestra, Drengen fra bjerget, I adelfi mou, Il bambino di sopra, Irmã, La hermana, Min søster, Minha Irmã, Nővér, Otrok iz zgornjega nadstropja, Simon und Louise, Sora, Syster, Twoja siostra, Winterdieb, Η αδελφή μου, Сестра, シモンの空　姉の秘密, 姊有情永在, 山上的孩子
Director
Ursula Meier
Cast
Léa Seydoux
Kacey Mottet Klein
Martin Compston
Gillian Anderson
Jean-François Stévenin
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb
Stills
