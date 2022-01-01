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В двадцати футах от того, чтобы стать звездой
В двадцати футах от того, чтобы стать звездой, 2013: актеры и роли
20 Feet from Stardom
В двадцати футах от того, чтобы стать звездой
2013 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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В двадцати футах от того, чтобы стать звездой, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Морган Невилл
Morgan Neville
В ролях
Лу Адлер
Lou Adler
Стефани Александр
Патти Остин
Patti Austin
Крис Ботти
Chris Botti
Дэвид Боуи
David Bowie
Тодд Бойд
Todd Boyd
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