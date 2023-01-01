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В двадцати футах от того, чтобы стать звездой В двадцати футах от того, чтобы стать звездой
Киноафиша Фильмы В двадцати футах от того, чтобы стать звездой Награды и номинации фильма В двадцати футах от того, чтобы стать звездой
20 Feet from Stardom В двадцати футах от того, чтобы стать звездой 2013 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма В двадцати футах от того, чтобы стать звездой

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
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