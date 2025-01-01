Меню
Полуночный ковбой
Награды и номинации фильма Полуночный ковбой
Награды и номинации фильма Полуночный ковбой 1969
Оскар 1970
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1970
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Best Direction
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Best Film Editing
Победитель
Best Screenplay
Победитель
UN Award
Номинант
Берлинале 1969
Премия OCIC
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
