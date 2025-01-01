Жизнь порой путает, и ты теряешь из виду того, кем хотел стать. Иногда приходится пройти через ад и обратно. Чтобы понять, что проблемы, которые казались такими большими, на самом деле не так уж велики. И что ту смелость, которую ты всегда хотел, ты всегда носил в себе. Просто нужно было включиться в игру. И с упорным трудом и небольшой помощью друга ты можешь стать тем, кем всегда хотел быть.