JustinЖизнь порой путает, и ты теряешь из виду того, кем хотел стать. Иногда приходится пройти через ад и обратно. Чтобы понять, что проблемы, которые казались такими большими, на самом деле не так уж велики. И что ту смелость, которую ты всегда хотел, ты всегда носил в себе. Просто нужно было включиться в игру. И с упорным трудом и небольшой помощью друга ты можешь стать тем, кем всегда хотел быть.
Ryan[читает переписку, пытаясь успокоить ситуацию между двумя дерущимися женщинами, как ДеАндрэ]"Что ты делаешь?"
Justin[вздыхает с неохотой, как Джаквэнди]"Суп ем, пытаюсь похудеть и всё такое."
Ryan"Девчонка, тебе ничего не надо терять, ты — как вино, просто шикарна."
Justin"Слушай, ДеАндрэ, не пиши мне больше, понял?"