Киноафиша Фильмы Типа копы Цитаты из фильма Типа копы

Цитаты из фильма Типа копы

Justin Я выгляжу так, будто кто-то дал мне по лицу Лил Уэйном.
Ryan Меня повысили до сержанта.
Justin Сам себя повысил?
Ryan Да, я считаю, что заслужил.
Ryan Мы — закон, сук!
Justin Я чувствую себя как Дэнни Гловер, пока он ещё не состарился для этой хр###.
Josie Извините, у нас здесь не обслуживают лжецов. Хотите стаканчик врунишек на дорогу?
Ryan Вот что ты ПОЛУЧАЕШЬ!
Ryan Даже копы думают, что мы копы.
Pupa Это значит соси яйца и х#й, ты х#й сосатель.
Justin Жизнь порой путает, и ты теряешь из виду того, кем хотел стать. Иногда приходится пройти через ад и обратно. Чтобы понять, что проблемы, которые казались такими большими, на самом деле не так уж велики. И что ту смелость, которую ты всегда хотел, ты всегда носил в себе. Просто нужно было включиться в игру. И с упорным трудом и небольшой помощью друга ты можешь стать тем, кем всегда хотел быть.
Ryan [читает переписку, пытаясь успокоить ситуацию между двумя дерущимися женщинами, как ДеАндрэ] "Что ты делаешь?"
Justin [вздыхает с неохотой, как Джаквэнди] "Суп ем, пытаюсь похудеть и всё такое."
Ryan "Девчонка, тебе ничего не надо терять, ты — как вино, просто шикарна."
Justin "Слушай, ДеАндрэ, не пиши мне больше, понял?"
Ryan [к женщинам] Поняли?
Justin "Если только не хотите получить их орехи у меня в животе."
[разгорается и усиливается драка]
