Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пластик Пластик
Киноафиша Фильмы Пластик Пластик, 2014: актеры и роли
Plastic Пластик 2014 / Великобритания
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пластик, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Джилби Джулиан Джилби Julian Gilbey
В ролях
Эдвард Спелирс Эдвард Спелирс Edward Speleers Уилл Поултер Уилл Поултер Will Poulter Альфи Аллен Альфи Аллен Alfie Allen Себастьян де Соуза Себастьян де Соуза Sebastian de Souza Эмма Ригби Эмма Ригби Emma Rigby Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Грэм МакТавиш Грэм МакТавиш Graham McTavish
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше