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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Пластик
Пластик, 2014: актеры и роли
Plastic
Пластик
2014 / Великобритания
Трейлер
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Пластик, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Джилби
Julian Gilbey
В ролях
Эдвард Спелирс
Edward Speleers
Уилл Поултер
Will Poulter
Альфи Аллен
Alfie Allen
Себастьян де Соуза
Sebastian de Souza
Эмма Ригби
Emma Rigby
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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