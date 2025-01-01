Они реально существовали? Оказывается, у Таранаги и Марико из «Сегуна» были реальные исторические прототипы — и вот кто они

20 лет спустя: «Дьявол носит Prada» возвращается — напоминаем точную дату сиквела

Серия идет 5 минут, но дети смотрят этот мультик по 2 часа: выбран самый популярный хит — в топе Коржик

Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает

Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько

Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала

Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами