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Роковая восьмерка
Роковая восьмерка, 1996: актеры и роли
Hard Eight / Sydney
Роковая восьмерка
1996 / США
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Роковая восьмерка, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
В ролях
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
Джон Си Райли
John C. Reilly
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Ф. Уильям Паркер
F. William Parker
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Натаниэль Купер
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