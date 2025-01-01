[Джимми]

У меня есть деньги, чтобы отдать тебе прямо сейчас, в этот самый момент. Я отдам тебе всё, что у меня есть. Может, раньше ты собирался меня убить. Может быть. Я не знаю. Я знаю Джона и люблю его, как собственного сына. Но могу сказать тебе одно: я не хочу умирать. Я убил его отца. Я могу объяснить, почему. Это не оправдание. Я не прошу пощады. Всё, что важно — я не хочу жертвовать своей жизнью ради Джона. Но я пожертвую этими деньгами ради своей, потому что ты меня об этом просил. Потому что после этого я сделаю всё, что могу, и для Джона, и для себя. Я прошу тебя всем сердцем и всей искренностью, что у меня есть — пожалуйста, не стреляй в меня. И, пожалуйста, не говори Джону, что я сделал. Я надеюсь, что после того, как я отдам тебе эти деньги, наши пути разойдутся, и этим переговоры будут закончены. Вот чего я хочу. Я не хочу умирать.