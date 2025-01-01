SydneyЗнаешь, чему тебя должны были в первую очередь научить в школе шлюх? Деньги берёшь сразу!
SydneyНикогда не отвергай мужское любезное предложение.
John FinneganЯ тебя порву, если полезешь ко мне, понял? Я знаю три вида карате: джиу-джитсу, айкидо и обычное карате.
JimmyЧто я хочу сказать — я верю, что ты убил его отца... так говорят истории. Если бы кто-то убил моего отца... я бы почувствовал необходимость что-то сделать. Слышал много историй — знаешь, слухи ходят — будто ты был жёстким парнем. Ты был жёстким и прикончил его отца, Сидни. Так что ты думаешь — что? Что можно просто пройти по жизни... и не отвечать за это? Чёрт, чувак. Я знаю всех этих ребят, которых ты знаешь. Флойд Гондолли, Джимми Гейтор, Мамблз О’Мэлли. Они любят сидеть в Клифтонах и трещать без умолку. Им нравится рассказывать истории. Можешь косо на меня глядеть сколько хочешь. Наверное, думаешь, что я какой-то му#ак или что-то в этом роде... но я не убийца... как ты. Ходишь такой весь в белом, мистер Крутой, мистер Мудрый... а на самом деле нет. Ты просто старый бандит. В ту ночь в баре, ты задавал мне вопрос... типа, занимаюсь ли я охраной на парковке? Ответ — нет! Я надёжная охрана внутри казино. Мне доверяют безопасность, и я не обламываюсь.
SydneyХорошо, что у тебя такое крепкое чувство ответственности.
JimmyНе надо! Не надо! Не делай этого, понял? Я вижу насквозь эту х#ню! Ты смотришь на меня как на идиота, а? Я знаю, что да. Я знаю тебя. Вы, старики, вы, старые бандиты... думаете, что вы выше всех... такие великие и важные. Что я для тебя? Лузер? Нет. Нет! Не с пистолетом в руках. Не с тем, что я знаю. В итоге, Сидни. Как бы ты ни старался — ты не его отец.
Sydney[Джон позвал Сидни в свой номер в отеле за помощью. Сидни стучится, Джон отвечает из-за закрытой двери]Джон?
Sydney[Джимми]У меня есть деньги, чтобы отдать тебе прямо сейчас, в этот самый момент. Я отдам тебе всё, что у меня есть. Может, раньше ты собирался меня убить. Может быть. Я не знаю. Я знаю Джона и люблю его, как собственного сына. Но могу сказать тебе одно: я не хочу умирать. Я убил его отца. Я могу объяснить, почему. Это не оправдание. Я не прошу пощады. Всё, что важно — я не хочу жертвовать своей жизнью ради Джона. Но я пожертвую этими деньгами ради своей, потому что ты меня об этом просил. Потому что после этого я сделаю всё, что могу, и для Джона, и для себя. Я прошу тебя всем сердцем и всей искренностью, что у меня есть — пожалуйста, не стреляй в меня. И, пожалуйста, не говори Джону, что я сделал. Я надеюсь, что после того, как я отдам тебе эти деньги, наши пути разойдутся, и этим переговоры будут закончены. Вот чего я хочу. Я не хочу умирать.
Sydney[в коктейль-баре]Скажи мне, тебе обязательно флиртовать, вести себя так с тем столиком мужчин там, может, это часть твоей работы?
SydneyУ меня есть знакомый в Лос-Анджелесе. Кто-то... возможно, кто-то, кто может помочь. Я могу ему позвонить, сказать, что вы мой друг, и так далее, и мы сможем уладить это здесь. Думаю, если тебе нужна помощь с оплатой похорон твоей матери, мы это уладим. Хочу, чтобы ты понял: мои мотивы не эгоистичны, просто я надеюсь, что ты поступил бы так же со мной.
Sydney[пожимает руку Джону]Всегда приятно завести нового друга. Увидимся позже.
Young Craps PlayerСудя по твоему виду, думаю, ты понимаешь, о чём я, Старина, думаю, понимаешь. Чёрт возьми, почему бы тебе не повеселиться? Веселиться! Веселиться! Хахахаха. Ладно, шала-ла-ду, шала-ла-дуби-дуби-ду. Шала-ла-ду...
Young Craps PlayerЛадно, ща закурю, Старина. Видишь ли, дело в том, что ты мне нравишься. Я закурю и дам тебе время сделать ставку, пока затягиваюсь. А как только закурю, я просто брошу кости и п###ю тебя.
John FinneganЗнаешь, что поделаешь? Такое бывает. Вот так вот бывает. Всё х#нится, понимаешь? Просто с этим живёшь.
JimmyСлушай, приятель, дай одну из тех сигарет. Чёрт, у тебя нет ментола?
JimmyНа днях в Эльдорадо видел, как у одного парня прямо за столом для кости сердце встало. Он в разгаре удачи, начинает весь вспотевший и нервный, и вдруг — бах! Старый ублю#ок просто падает. А самое смешное, что игра продолжается. Люди кричат: «Ставь восьмерку!», «Кто-то вызови скорую!», «Ставь девятку!», «Ставь шестерку!», «Кто-то набери 03!» А старый труп на полу, язык наружу, фиолетовый весь! А народ всё играет!
JimmyБлин! Мы тут, черт возьми, окружены слабаками.
SydneyНе для моих ушей, а для её. Она слышит такие вещи через весь зал. Это ставит её в очень неловкое положение.
JimmyЭй, эй, сомневаюсь, что слух о её крутости ставит её в неудобное положение.
SydneyПросто не хочу, чтобы это доносилось с моего стола.
ClementineМне нужно зарабатывать деньги, понимаешь? У меня есть счета. У меня есть квартира, которую надо оплачивать. У меня есть машина. Камаро! А это стоит денег, понимаешь? Каждый месяц нужно платить по счетам. Если не заплачу, кредит испортится. А с испорченным кредитом мне капец.
SydneyКлементайн. Моя дорогая, Клементайн. Послушай меня, хорошо? Ты слушаешь?
Young Craps PlayerЁ-моё! Ха-ха! Ну ты и играешь, да? Чёрт побери! Ха-ха. Ты крупняк. Ты крупняк! Ха-ха. О! Твёрдая восьмёрка. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Это для тебя, Крупняк. Ладно, я даже не смотрю. Поехали!
JimmyСмотри, эта мотельная история больше ни с чем не связана. Чёрт, к счастью, это кончено. Всё закончилось.
JimmyСчитай меня крутым, да? А? Так я и есть крутой. Этот пистолет у тебя перед лицом — вот это настоящий крутой ход, а не так ли?
SydneyЕсли я дам тебе 50 долларов, что ты с ними сделаешь?
JimmyЭй, я тут живу. Я знаю, что у меня летает, а что нет. Знаешь, сказать девушке, что у неё классная попа — это не преступление, поверь мне.
ClementineО боже! Мне так стыдно. Мне так стыдно, о боже. Кажется, я щас пИсну в штаны. У меня две кошки.
JimmyСидни, был рад снова тебя увидеть. У Джона есть мой номер. Если что-то понадобится в этом городе — звони мне.
JimmyИдёт! Сильная восьмёрка. Прямо как у меня. Ха-ха-ха-ха. Ух ты!
JimmyНе знаю, знал ли ты, но, знаешь, половина женщин, которые здесь работают, — это проститутки на вынос. Им это нравится. У меня есть друг, он работает в «Песчаной дюне», где я тоже тружусь. Этот парень отвечает за сбор всех официанток для таких дел. То есть он — тот, кто за этим следит. Он — патруль по шлюхам.