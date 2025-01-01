Меню
Sydney Знаешь, чему тебя должны были в первую очередь научить в школе шлюх? Деньги берёшь сразу!
Sydney Никогда не отвергай мужское любезное предложение.
John Finnegan Я тебя порву, если полезешь ко мне, понял? Я знаю три вида карате: джиу-джитсу, айкидо и обычное карате.
Jimmy Что я хочу сказать — я верю, что ты убил его отца... так говорят истории. Если бы кто-то убил моего отца... я бы почувствовал необходимость что-то сделать. Слышал много историй — знаешь, слухи ходят — будто ты был жёстким парнем. Ты был жёстким и прикончил его отца, Сидни. Так что ты думаешь — что? Что можно просто пройти по жизни... и не отвечать за это? Чёрт, чувак. Я знаю всех этих ребят, которых ты знаешь. Флойд Гондолли, Джимми Гейтор, Мамблз О’Мэлли. Они любят сидеть в Клифтонах и трещать без умолку. Им нравится рассказывать истории. Можешь косо на меня глядеть сколько хочешь. Наверное, думаешь, что я какой-то му#ак или что-то в этом роде... но я не убийца... как ты. Ходишь такой весь в белом, мистер Крутой, мистер Мудрый... а на самом деле нет. Ты просто старый бандит. В ту ночь в баре, ты задавал мне вопрос... типа, занимаюсь ли я охраной на парковке? Ответ — нет! Я надёжная охрана внутри казино. Мне доверяют безопасность, и я не обламываюсь.
Sydney Хорошо, что у тебя такое крепкое чувство ответственности.
Jimmy Не надо! Не надо! Не делай этого, понял? Я вижу насквозь эту х#ню! Ты смотришь на меня как на идиота, а? Я знаю, что да. Я знаю тебя. Вы, старики, вы, старые бандиты... думаете, что вы выше всех... такие великие и важные. Что я для тебя? Лузер? Нет. Нет! Не с пистолетом в руках. Не с тем, что я знаю. В итоге, Сидни. Как бы ты ни старался — ты не его отец.
Sydney [Джон позвал Сидни в свой номер в отеле за помощью. Сидни стучится, Джон отвечает из-за закрытой двери] Джон?
Sydney ...Сид?
Sydney Да. Открой.
John Finnegan ...всё нормально?
Sydney Что? Да, всё нормально. Ты в порядке?
John Finnegan Я в порядке.
Sydney Ты дверь откроешь?
John Finnegan Я же по телефону говорил, знаешь... всё х**во.
Sydney И что? Открой дверь, посмотрим, что происходит.
John Finnegan ...ты обещаешь помочь?
Sydney [растёт раздражение] Джон, на улице холодно, открой дверь.
John Finnegan ...всё нормально?
Sydney Джон, ну открой эту чёртову дверь, а?
Sydney [Джон наконец-то отпирает и открывает дверь; Сидни заходит] Ну что там у тебя, Джон?
John Finnegan Просто — закрой дверь.
[дверь закрыта]
Sydney Почему свет выключен?
John Finnegan Ладно, Сид?
Sydney Ладно, я не собираюсь...
John Finnegan ...давай пока оставим свет выключенным...
Sydney ...я не стану стоять здесь в темноте.
[Сидни включает свет]
John Finnegan Так, ты же обещала помочь.
Sydney ...что это, Джон?
John Finnegan Прости, Сид.
Sydney Джон, что это? Кто этот человек?
John Finnegan Он, э... заложник.
Sydney [Джимми] У меня есть деньги, чтобы отдать тебе прямо сейчас, в этот самый момент. Я отдам тебе всё, что у меня есть. Может, раньше ты собирался меня убить. Может быть. Я не знаю. Я знаю Джона и люблю его, как собственного сына. Но могу сказать тебе одно: я не хочу умирать. Я убил его отца. Я могу объяснить, почему. Это не оправдание. Я не прошу пощады. Всё, что важно — я не хочу жертвовать своей жизнью ради Джона. Но я пожертвую этими деньгами ради своей, потому что ты меня об этом просил. Потому что после этого я сделаю всё, что могу, и для Джона, и для себя. Я прошу тебя всем сердцем и всей искренностью, что у меня есть — пожалуйста, не стреляй в меня. И, пожалуйста, не говори Джону, что я сделал. Я надеюсь, что после того, как я отдам тебе эти деньги, наши пути разойдутся, и этим переговоры будут закончены. Вот чего я хочу. Я не хочу умирать.
Sydney [в коктейль-баре] Скажи мне, тебе обязательно флиртовать, вести себя так с тем столиком мужчин там, может, это часть твоей работы?
Clementine Эээ, не говорят, что обязательно.
Sydney А если не будешь?
Clementine Тогда меня допрашивают: «Почему ты была с ними такой грубой?» А я не могу им в ответ. Не могу сказать им п***ц и оставить меня в покое.
Sydney По правилам.
Clementine Ещё и чаевые потеряю.
Sydney Похоже, профессиональный риск. Со мной можешь не делать этого.
[первые слова]
Sydney Эй. Эй!
John [поднимает голову] Что?
Sydney Хочешь кофе? Хочешь сигарету?
John [вяло] Что?
Sydney Я парень, который предлагает тебе сигарету... и чашечку кофе.
Sydney Это очень хреновая ситуация.
Sydney У меня есть знакомый в Лос-Анджелесе. Кто-то... возможно, кто-то, кто может помочь. Я могу ему позвонить, сказать, что вы мой друг, и так далее, и мы сможем уладить это здесь. Думаю, если тебе нужна помощь с оплатой похорон твоей матери, мы это уладим. Хочу, чтобы ты понял: мои мотивы не эгоистичны, просто я надеюсь, что ты поступил бы так же со мной.
John Finnegan Я бы так и сделал. Спасибо.
Sydney [пожимает руку Джону] Всегда приятно завести нового друга. Увидимся позже.
Young Craps Player Судя по твоему виду, думаю, ты понимаешь, о чём я, Старина, думаю, понимаешь. Чёрт возьми, почему бы тебе не повеселиться? Веселиться! Веселиться! Хахахаха. Ладно, шала-ла-ду, шала-ла-дуби-дуби-ду. Шала-ла-ду...
Young Craps Player Ладно, ща закурю, Старина. Видишь ли, дело в том, что ты мне нравишься. Я закурю и дам тебе время сделать ставку, пока затягиваюсь. А как только закурю, я просто брошу кости и п###ю тебя.
John Finnegan Знаешь, что поделаешь? Такое бывает. Вот так вот бывает. Всё х#нится, понимаешь? Просто с этим живёшь.
Jimmy Слушай, приятель, дай одну из тех сигарет. Чёрт, у тебя нет ментола?
John Finnegan Нет, чувак, я не курю ментол.
Jimmy Чёрт.
Jimmy На днях в Эльдорадо видел, как у одного парня прямо за столом для кости сердце встало. Он в разгаре удачи, начинает весь вспотевший и нервный, и вдруг — бах! Старый ублю#ок просто падает. А самое смешное, что игра продолжается. Люди кричат: «Ставь восьмерку!», «Кто-то вызови скорую!», «Ставь девятку!», «Ставь шестерку!», «Кто-то набери 03!» А старый труп на полу, язык наружу, фиолетовый весь! А народ всё играет!
Jimmy Блин! Мы тут, черт возьми, окружены слабаками.
Sydney Эй, эй, эй, эй, Джимми.
Jimmy Что?
Sydney Не для моих ушей, а для её. Она слышит такие вещи через весь зал. Это ставит её в очень неловкое положение.
Jimmy Эй, эй, сомневаюсь, что слух о её крутости ставит её в неудобное положение.
Sydney Просто не хочу, чтобы это доносилось с моего стола.
Clementine Мне нужно зарабатывать деньги, понимаешь? У меня есть счета. У меня есть квартира, которую надо оплачивать. У меня есть машина. Камаро! А это стоит денег, понимаешь? Каждый месяц нужно платить по счетам. Если не заплачу, кредит испортится. А с испорченным кредитом мне капец.
Sydney Клементайн. Моя дорогая, Клементайн. Послушай меня, хорошо? Ты слушаешь?
Sydney Где же всё пошло не так?
Clementine Потому что он думал, что умный, а я — дура. А я вовсе не дура.
Sydney Ну, ситуация, прямо скажем, *дурацкая*, да?
Clementine А мы посмотрим, насколько я *чёртовски* дура, когда заберу свои деньги, не так ли?
Sydney Ты сам себя в эту ситуацию загнал. Я тебя сюда не затащил. Так что будь скромнее, понял? Будь скромнее!
Jimmy Ммм-ммм. Да, сними эту хрень, детка. Покажи мне эту киску. Покажи. Да, дай посмотреть на это. Угу. Да.
Sydney 2 000 на твёрдую восьмёрку.
Pit Boss Ставка — 2 000 на твёрдую восьмёрку.
Young Craps Player Ё-моё! Ха-ха! Ну ты и играешь, да? Чёрт побери! Ха-ха. Ты крупняк. Ты крупняк! Ха-ха. О! Твёрдая восьмёрка. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Это для тебя, Крупняк. Ладно, я даже не смотрю. Поехали!
Jimmy Смотри, эта мотельная история больше ни с чем не связана. Чёрт, к счастью, это кончено. Всё закончилось.
Jimmy Считай меня крутым, да? А? Так я и есть крутой. Этот пистолет у тебя перед лицом — вот это настоящий крутой ход, а не так ли?
Sydney Если я дам тебе 50 долларов, что ты с ними сделаешь?
John Finnegan Поем.
Sydney Как долго ты сможешь есть, как долго проживёшь на 50 долларов?
John Finnegan Не знаю.
Sydney Спорю — недолго.
John Finnegan Ты споришь?
Джимми Так ты отказался от больших ставок, играя в кено по жёстким правилам, да? Это что, признак старения?
Сидни Это просто время убивает.
Sydney Слушай, поедешь со мной обратно в Вегас — дам тебе взаймы 50 баксов и покажу, где ты ошибся.
John Finnegan Зачем? Что? Ты кто такой? Святой Франциск что ли?
Sydney Нет, я не считаю себя святым Франциском.
John Finnegan Слушай, ты не ищешь п**ора? Потому что я не мальчик на побегушках, если ты на это рассчитываешь.
Sydney Я не ищу мальчика на побегушках, Джон. Я предлагаю подвезти тебя. Хочу кое-чему научить.
John Finnegan Да ну, я тебе сейчас что скажу. Я не сосу, понял?
Jimmy Эй, я тут живу. Я знаю, что у меня летает, а что нет. Знаешь, сказать девушке, что у неё классная попа — это не преступление, поверь мне.
Clementine О боже! Мне так стыдно. Мне так стыдно, о боже. Кажется, я щас пИсну в штаны. У меня две кошки.
Jimmy Сидни, был рад снова тебя увидеть. У Джона есть мой номер. Если что-то понадобится в этом городе — звони мне.
Jimmy Идёт! Сильная восьмёрка. Прямо как у меня. Ха-ха-ха-ха. Ух ты!
Jimmy Не знаю, знал ли ты, но, знаешь, половина женщин, которые здесь работают, — это проститутки на вынос. Им это нравится. У меня есть друг, он работает в «Песчаной дюне», где я тоже тружусь. Этот парень отвечает за сбор всех официанток для таких дел. То есть он — тот, кто за этим следит. Он — патруль по шлюхам.
Clementine Я не делаю то, чего не хочу. Понял?
Young Craps Player Давай, старик, присоединишься к нам, друг? Давай! Я не жду стариков, я не жду стариков. Ладно, поехали. Посмотрим ещё одну семёрку.
Pit Boss Восемь лёгких, восьмёрка вышла. Очко восемь. Ставь его обратно по-крупному.
