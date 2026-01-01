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Ной Уайзман
Noah Wiseman
Киноафиша
Персоны
Ной Уайзман
Ной Уайзман
Noah Wiseman
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Бабадук
(2014)
Фильмография Ной Уайзман
6.3
Бабадук
The Babadook
ужасы, триллер, драма
2014, Австралия
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