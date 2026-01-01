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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Кэти Адамек
Cathy Adamek
Киноафиша
Персоны
Кэти Адамек
Кэти Адамек
Cathy Adamek
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Бабадук
(2014)
Фильмография Кэти Адамек
6.3
Бабадук
The Babadook
ужасы, триллер, драма
2014, Австралия
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