Если это в слове или в взгляде; Ты не избавишься от Бабадука; Если ты действительно умный; И знаешь, что значит видеть; Тогда ты сможешь подружиться с особенным; Другом для тебя и меня; Его зовут мистер Бабадук; И это его книга; Грохот, потом три резких стука; ба-ВА-ба ДУК! ДУК! ДУК!; Вот тогда ты поймёшь, что он рядом; Увидишь его, если посмотришь; Вот что он носит на голове; Он забавный, не правда ли?; Видишь его в своей комнате ночью; И ни на минуту не сомкнёшь глаз.; Скоро я сниму свой забавный маскарад; Внимательно читай то, что прочитал... ; И как только увидишь, что под ним... ; ТЫ ПОЖЕЛАЕШЬ БЫТЬ; МЁРТВЫМ.; Я ДЕРУСЬ с ТОБОЙ; ЗА ДОРОЖКУ; ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТРИЦАЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ Я СТАНУ; ПУСТЬ ПРОЙДУ!; Ты начинаешь МЕНЯТЬСЯ, когда я пройду; Бабадук растёт; Прямо ПОД ТВОЕЙ КОЖЕЙ; О, ДАВАЙ!; Приходи, ПОСМОТРИ; Что ПОД НИМ!