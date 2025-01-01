AmeliaТы никто. Ты никто! Это мой дом! Ты нарушаешь мои границы! Если ты снова тронешь моего сына, я тебя чёрт побери убью!
Бабадук[из трейлера]Ба-ба-ба... дук! Дук! ДУУУУК!
Samuel[из трейлера]От Бабадука не избавиться
AmeliaЯ больна, Сэм. Мне нужна помощь. Я только что говорила с миссис Роуч. Мы сегодня там останемся. Ты хочешь этого? Я хочу загладить свою вину перед тобой, Сэм. Я хочу, чтобы ты встретил своего отца. Там красиво. Ты будешь счастлив.
Samuel[Сэм её ударяет]Прости, мамочка!
The BabadookТы можешь принести мне мальчика. Ты можешь принести мне мальчика. Ты можешь принести мне мальчика.
PrueЯ — Прю, а это — Уоррен. Как вы?
SamuelЯ немного устал от таблеток, которые мама дала...
Бабадук[из трейлера]Ты можешь привести ко мне мальчика.
AmeliaЯ с этим покончил. Я о нём не говорю. Я о нём не вспоминаю.
Samuel[из трейлера]НЕ ПУСКАЙ ЕГО!
Amelia[Сэмюэл выходит из укрытия, Амелия визжит, как банши. Амелия начинает приближаться к Сэмюэлу, но тот начинает писать в штаны.]Ты, маленькая свинья. Шесть лет, а всё ещё в штаны писяешь. Даже не представляешь, сколько раз я желала, чтобы умер ты, а не он.
SamuelЯ просто хотел, чтобы ты была счастлива.
Amelia[издевательски]Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Иногда мне просто хочется разбить твою голову о кирпичную стену, пока твои чёртовы мозги не вылетят.
Amelia[после того, как Сэм покопался в тайнике отца]Все вещи твоего отца там, внизу!
SamuelОн мой ОТЕЦ! Ты на него не права!
AmeliaЕсли это в слове или в взгляде; Ты не избавишься от Бабадука; Если ты действительно умный; И знаешь, что значит видеть; Тогда ты сможешь подружиться с особенным; Другом для тебя и меня; Его зовут мистер Бабадук; И это его книга; Грохот, потом три резких стука; ба-ВА-ба ДУК! ДУК! ДУК!; Вот тогда ты поймёшь, что он рядом; Увидишь его, если посмотришь; Вот что он носит на голове; Он забавный, не правда ли?; Видишь его в своей комнате ночью; И ни на минуту не сомкнёшь глаз.; Скоро я сниму свой забавный маскарад; Внимательно читай то, что прочитал... ; И как только увидишь, что под ним... ; ТЫ ПОЖЕЛАЕШЬ БЫТЬ; МЁРТВЫМ.; Я ДЕРУСЬ с ТОБОЙ; ЗА ДОРОЖКУ; ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТРИЦАЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ Я СТАНУ; ПУСТЬ ПРОЙДУ!; Ты начинаешь МЕНЯТЬСЯ, когда я пройду; Бабадук растёт; Прямо ПОД ТВОЕЙ КОЖЕЙ; О, ДАВАЙ!; Приходи, ПОСМОТРИ; Что ПОД НИМ!