Цитаты из фильма Бабадук

Цитаты из фильма Бабадук

Amelia Ты никто. Ты никто! Это мой дом! Ты нарушаешь мои границы! Если ты снова тронешь моего сына, я тебя чёрт побери убью!
Бабадук [из трейлера] Ба-ба-ба... дук! Дук! ДУУУУК!
Samuel [из трейлера] От Бабадука не избавиться
Amelia Я больна, Сэм. Мне нужна помощь. Я только что говорила с миссис Роуч. Мы сегодня там останемся. Ты хочешь этого? Я хочу загладить свою вину перед тобой, Сэм. Я хочу, чтобы ты встретил своего отца. Там красиво. Ты будешь счастлив.
Samuel [Сэм её ударяет] Прости, мамочка!
The Babadook Ты можешь принести мне мальчика. Ты можешь принести мне мальчика. Ты можешь принести мне мальчика.
Prue Я — Прю, а это — Уоррен. Как вы?
Samuel Я немного устал от таблеток, которые мама дала...
Amelia Почему бы тебе не пойти на х?
Бабадук [из трейлера] Ты можешь привести ко мне мальчика.
Amelia Я с этим покончил. Я о нём не говорю. Я о нём не вспоминаю.
Samuel [из трейлера] НЕ ПУСКАЙ ЕГО!
Amelia [Сэмюэл выходит из укрытия, Амелия визжит, как банши. Амелия начинает приближаться к Сэмюэлу, но тот начинает писать в штаны.] Ты, маленькая свинья. Шесть лет, а всё ещё в штаны писяешь. Даже не представляешь, сколько раз я желала, чтобы умер ты, а не он.
Samuel Я просто хотел, чтобы ты была счастлива.
Amelia [издевательски] Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Иногда мне просто хочется разбить твою голову о кирпичную стену, пока твои чёртовы мозги не вылетят.
Samuel [тихо] Ты не моя мать.
Amelia Что ты сказала?
Samuel Я сказала, ты не моя мать!
Amelia Я ТВОЯ МАТЬ!
Claire Наверное, это непросто. Я занимаюсь волонтёрской работой с женщинами, оказавшимися в трудной ситуации, и некоторые из них потеряли мужей, им очень тяжело.
[Глаза Амелии наполняются слезами, она уставилась в пустоту, игнорируя разговор]
Claire Как там слияние у Ричарда?
Eastern Suburbs Mum О, нормально. Ну, у него работы теперь в два раза больше. Я с детьми круглосуточно, кажется!
Claire Расскажи! У меня даже времени в спортзал сходить нет! Это же абсурд!
Amelia [громко, саркастично и враждебно] Вот это трагедия! Нет времени даже в спортзал сходить? Как ты с этим справляешься? Наверное, есть о чём поговорить с этими бедными женщинами.
[остальные гости с жалостью смотрят на Амелию]
Amelia [Амелия везёт Сэма домой с дома его тёти] Откуда у тебя эти петарды?
Samuel Ты же заказал их для меня через интернет!
Amelia [в ярости] Ну всё, интернет для тебя закрыт.
[последние реплики]
Amelia С днем рождения, дорогая.
Amelia [о Бабадуке] Ну, я не боюсь.
Samuel Ты будешь, когда оно съест тебя изнутри!
Amelia [после того, как Сэм покопался в тайнике отца] Все вещи твоего отца там, внизу!
Samuel Он мой ОТЕЦ! Ты на него не права!
Amelia Если это в слове или в взгляде; Ты не избавишься от Бабадука; Если ты действительно умный; И знаешь, что значит видеть; Тогда ты сможешь подружиться с особенным; Другом для тебя и меня; Его зовут мистер Бабадук; И это его книга; Грохот, потом три резких стука; ба-ВА-ба ДУК! ДУК! ДУК!; Вот тогда ты поймёшь, что он рядом; Увидишь его, если посмотришь; Вот что он носит на голове; Он забавный, не правда ли?; Видишь его в своей комнате ночью; И ни на минуту не сомкнёшь глаз.; Скоро я сниму свой забавный маскарад; Внимательно читай то, что прочитал... ; И как только увидишь, что под ним... ; ТЫ ПОЖЕЛАЕШЬ БЫТЬ; МЁРТВЫМ.; Я ДЕРУСЬ с ТОБОЙ; ЗА ДОРОЖКУ; ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТРИЦАЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ Я СТАНУ; ПУСТЬ ПРОЙДУ!; Ты начинаешь МЕНЯТЬСЯ, когда я пройду; Бабадук растёт; Прямо ПОД ТВОЕЙ КОЖЕЙ; О, ДАВАЙ!; Приходи, ПОСМОТРИ; Что ПОД НИМ!
Samuel [громко и истерично] ХОЧЕШЬ УМЕРЕТЬ?
Samuel Это не я, мам! Это Бабадук!
